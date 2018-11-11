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О русском языке придется забыть: новые нормы вступили в силу
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Минимальная квота на долю песен на украинском языке в эфире радиостанций составит 35% в сутки. Такая норма предусмотрена законом «О телевидении и радиовещании».
Эта норма распространяется и на прайм-тайм, где теперь также не менее 35% песен будут на украинском языке.
Закон с квотами на украиноязычный контент действует уже два года. Несмотря на изначальное возмущение в связи с такими жесткими мерами, за все это время ни одна радиостанция не закрылась, а вот украинских песен разных жанров постепенно становится все больше.
Изначально закон «О телевидении и радиовещании» предусматривал постепенное введение квот: в течение первого года — 25%, второго — 30%, а третьего — 35%.
Стоит отметить, что за нарушение данных квот для владельцев радиостанций предусмотрены наказания — штрафы. Так, в прошлом году штрафы за нарушение квот получили четыре крупные радиостанции. Это Kiss FM, «Шансон», «Эра ФМ», и «Люкс ФМ». Самый большой штраф получила «Эра ФМ» — 317 тыс. гривен.
Источник : https://from-ua.
Теги: Донбасс, закон, язык, квота
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