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Пункт пропуска Марьинка вовь попал под обстрел

11.11.2018 15:15
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Пункт пропуска Марьинка вовь попал под обстрел

В зоне поражения оказался контрольный пост пограничников перед КПВВ Марьинка. В результате обстрела никто не пострадал.

В субботу вечером в Донецкой области формирования сепаратистов прицельным огнем из автоматов и пулеметов обстреляли контрольный пост военнослужащих операции Объединенных сил и КПВВ Марьинка.

Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 11 ноября.

"Вчера около 22.00 оккупанты в очередной раз открыли прицельный огонь из автоматов и пулеметов по позициям подразделений Объединенных сил в рамках гуманитарного дорожного коридора Курахово-Донецк. В зоне поражения вновь оказался контрольный пост пограничников, который находится перед КПВВ Марьинка. В результате обстрела никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 ноября все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись в штатном режиме в 7.00 согласно осеннему графику.

Пассажиро-транспортный поток остается на среднесуточном уровне и составляет около 35-40 тыс. человек ежедневно на всех КПВВ в пределах Луганской и Донецкой областей.

"За сутки через КПВВ последовало почти 35 тысяч человек и 4,7 тысяч транспортных средств", – сказано в сообщении.

Кроме того, военнослужащие Донецкого и Краматорского погранотрядов совместно с сотрудниками фискальной службы из состава Объединенных сил в КПВВ Новотроицкое и Марьинка не допустили незаконное перемещение через линию соприкосновения товаров с одеждой и стоматологическим принадлежностями на более чем 200 тысяч гривен. Товар изъяли сотрудники фискальной службы.

Источник : https://korrespondent.net 



Теги: Донбасс, Марьинка, обстрел, пункты пропуска
 
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