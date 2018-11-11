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Пункт пропуска Марьинка вовь попал под обстрел
В зоне поражения оказался контрольный пост пограничников перед КПВВ Марьинка. В результате обстрела никто не пострадал.
В субботу вечером в Донецкой области формирования сепаратистов прицельным огнем из автоматов и пулеметов обстреляли контрольный пост военнослужащих операции Объединенных сил и КПВВ Марьинка.
Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 11 ноября.
"Вчера около 22.00 оккупанты в очередной раз открыли прицельный огонь из автоматов и пулеметов по позициям подразделений Объединенных сил в рамках гуманитарного дорожного коридора Курахово-Донецк. В зоне поражения вновь оказался контрольный пост пограничников, который находится перед КПВВ Марьинка. В результате обстрела никто не пострадал", – говорится в сообщении.
Отмечается, что 11 ноября все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись в штатном режиме в 7.00 согласно осеннему графику.
Пассажиро-транспортный поток остается на среднесуточном уровне и составляет около 35-40 тыс. человек ежедневно на всех КПВВ в пределах Луганской и Донецкой областей.
"За сутки через КПВВ последовало почти 35 тысяч человек и 4,7 тысяч транспортных средств", – сказано в сообщении.
Кроме того, военнослужащие Донецкого и Краматорского погранотрядов совместно с сотрудниками фискальной службы из состава Объединенных сил в КПВВ Новотроицкое и Марьинка не допустили незаконное перемещение через линию соприкосновения товаров с одеждой и стоматологическим принадлежностями на более чем 200 тысяч гривен. Товар изъяли сотрудники фискальной службы.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Донбасс, Марьинка, обстрел, пункты пропуска
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