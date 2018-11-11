В лесах Донетчины скоро появятся закарпатские лани

11.11.2018 09:15

В лесах восточной Украины появятся лани из Закарпатья. Инициаторами такого решения стали лесники самой западной области страны. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

По предварительной договоренности руководства Закарпатской областной администрации, Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, ЗТОР «Лесник» и вольерного хозяйства ООО «Фауна», лесоводы Закарпатья передали в дар Донецкому областному управлению лесного и охотничьего хозяйства двух самок ланей.



Начальник Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга отметил, что, отправив хрупких закарпатских ланей донецким коллегам, лесоводы Закарпатья не только сделали полезное для окружающей среды дело, но и укрепили дружбу между востоком и западом. Самки лани выросли в чистых экологических условиях Перечинщины в вольерном хозяйстве и имеют возраст 4,5 года, а значит спокойно переживут транспортировку и приспособятся к местному климату.

Источник: https://dnews.