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В Украине переносят Рождество: известна новая дата
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После получения Томоса в Украине могут перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.
Константинопольская церковь живет по григорианскому календарю, и ее представители будут заинтересованы в переносе церковного праздника.
[Куда пойти на Рождество в Киеве]
В Киеве намечен Объединительный собор, на котором просители Томоса об автокефалии должны избрать себе иерарха.
Уже в декабре в столицу Украины ожидается визит Константинопольского патриархата Варфоломея. В своей новой резиденции — Андреевской церкви — в День святого апостола Андрея, 13 декабря, Вселенский патриарх хочет возглавить торжественную службу.
После этого участники объединительного собора могут перейти на новый стиль и использовать григорианский календарь.
В настоящее время юлианский календарь используют некоторые поместные православные церкви, например, Русская, Иерусалимска, Грузинская, Сербская, Польская, монастыри Афона (не смотря на то, что находятся в подчинении Константинополя), а также отдельные епархии Румынской православной церкви.
Константинопольская церковь живет по григорианскому календарю (как и католическая). Согласно этому исчислению, Рождество на Фанаре отмечают 25 декабря.
Стоит отметить, что Верховная Рада в прошлом году на официальном уровне утвердила празднование Рождества Христова и 25 декабря и 7 января, сделав 25 декабря таким же выходным днем, как и 7 января.
Источник : https://from-ua.
Теги: Украина, Донбасс, Рождество, дата
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