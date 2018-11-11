В Украине появятся новые субсидии социально незащищенным украинцам

11.11.2018 08:22

В Министерство соцполитики Украины планирует усилить поддержку социально незащищенным украинцам. Об этом сообщается в приказе № 604 Минсоцполитики от 2 февраля 2018, опубликованном в открытом доступе.

Согласно документу, утвержденному в ведомстве, в Украине появятся жилищные субсидии на оплату взносов по установке, обслуживанию и замену узлов коммерческого учета (счетчиков).

В Минсоцполитики предлагают расширять субсидии для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам, также на покупку газа и твердого и жидкого печного бытового топлива.

Программа субсидий утверждена проектом приказа «О внесении изменений в формы Заявления о назначении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением субсидии», который подан на рассмотрение правительству.