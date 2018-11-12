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Длинные выходные и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы в декабре
Украина в декабре будут отдыхать три дня подряд по случаю Рождества западного обряда – 23, 24 и 25 декабря будут выходными. Однако они должны работать в субботу 22 декабря, передает УП.
Кроме того, 1 января 2019 года приходится на вторник – и понедельник 31 декабря тоже будет нерабочим, а отработать его рекомендуется в субботу 29 декабря.
Следовательно, на Новый год у украинцев тоже будет три выходных подряд с 30 декабря.
Всего в декабре в Украине будет 11 выходных, включая праздники.
Христиане западного обряда празднуют Рождество с 24 на 25 декабря, по Григорианскому календарю, а верующие восточного обряда – с 6 на 7 января, по Юлианскому.
В прошлом году 25 декабря в Украине стало государственным праздником и официальным выходным.
7 января (понедельник в новом году) также будут выходными.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, декабрь, выходные
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