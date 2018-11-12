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Перенос Рождества в Украине: официальное разъяснение от УПЦ КП
Константинопольская церковь живет по григорианскому календарю. И из-за этого празднование Рождества в Украине якобы должны перенести с 7 января на 25 декабря.
Но, как оказалось, эта новость – не больше, чем новый миф российской пропаганды.
Развенчать фейк о том, что после создания Единой поместной православной церкви она будет использовать новый стиль церковного календаря, синхронизированный с католической церковью, взялись в Украинской православной церкви Киевского патриархата.
С официальным заявлением по этому поводу выступил руководитель информационного управления УПЦ КП, епископ Евстратий (Зоря).
Он заверил, что вопрос о переходе на новый календарь в процессе объединения не поднимался и не рассматривается.
«Каждая автокефальная Церковь самостоятельно решает календарный вопрос и никаких предписаний или требований относительно него в Томосах, которые предоставлялись Вселенским Патриархатом в ХХ веке, не устанавливались», — написал Зоря в Facebook.
Он также напомнил, что в 2017 году день 25 декабря был официально признан праздничным днем.
«Следует напомнить, что в прошлом году законом Украины 25 декабря был признан праздничным днем, и все, кто желает праздновать в этот день согласно своим убеждениям — имеют возможность делать это и сейчас, вопрос Томоса и автокефалии с этим никак не связан», — добавил Зоря.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, праздник, Рождество, религия
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