- Польша закрывает въезд украинским заробитчанам: выход только один, подробности10:10
- «Всех перевешать на площади»: жизнь при России довела крымчан до истерики09:47
- На блокпостах боевики «ДНР» устраивают допросы молодым девушкам09:35
- В Донецке определился победитель на выборах «главы» «ДНР»09:14
- Незаконные выборы в Донецке и Луганске: в НАТО сделали резкое заявление в адрес Москвы09:00
- Перенос Рождества в Украине: официальное разъяснение от УПЦ КП08:45
- Порошенко озвучил единственный способ загнать РФ в угол08:15
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками08:00
- «Совсем не достижение». Гиркин прокомментировал «выборы» в ОРДЛО07:45
- Горит дом. Неподконтрольное Зайцево попало под обстрел23:05
Польша закрывает въезд украинским заробитчанам: выход только один, подробности
В правительстве Польши отмечают, что с приезжими из-за восточной границы существует большая проблема
Польша ограничит въезд работников, так как в стране разгулялась страшная инфекция.
Власть потребует у иностранцев пройти вакцинацию от кори.
Польское правительство рассматривает вопрос об обязательных прививках для иностранцев из государств, не входящих в Европейский союз. Обязательному привитию подлежали бы приезжие и беженцы, даже если срок их пребывания в стране небольшой.
Министр здоровья Лукаш Шумовский подтвердил, что в его ведомстве идет работа над проектом, запрещающий въезд в Польшу непривитым гражданам третьих государств.
«Польские граждане в безопасности. Вакцинация более 95% защищает нас от эпидемии «, — заверил министр Лукаш Шумовский.
Главный санитарный инспектор страны Ярослав Пинкас сказал, что в Польше «есть корь, занесенная из-за рубежа, а своей кори у нас не было уже несколько лет». Он выразил также надежду, что «удастся сохранить статус страны, свободной от кори».
Польская власть потребует делать прививки тем иностранцам, которые находятся на территории страны в течение длительного времени.
«Сегодня законодательство не требует, например, от зарубежных студентов справок о прививках против кори или туберкулеза, которые стали большой проблемой среди приезжих из-за восточной границы Польши», — сказал газете заместитель министра здравоохранения Марцин Чех.
В свою очередь польские представители санитарной инспекции отмечают, что в Украине против туберкулеза привита лишь половина населения. Тем временем в Польше находится 37, 5 тысяч студентов и многократно больше работников из Украины.
По мнению специалистов, если такие показатели о количестве непривитых приезжих сложить с показателями снижения процентов привитых в Польше, то налицо риск эпидемии. Что касается беженцев, то польское правительство планирует ввести обязательные прививки для них также в том случае, если они следуют через Польшу транзитом.
«Возможно, хорошим решением было бы предоставление иностранцем еще перед въездом в Польшу справки о прививках против определенных болезней. Защита от эпидемий очень важна, но не менее важным является такое решение этой проблемы, которое будет и эффективными, и позволит избежать споров», — комментируют в польских СМИ.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Польша, закрытие, заработок, въезд
- Экономист: В 2017-2020 годы роста доходов украинцев не будет
- В Украине массово увольняются дворники
- Относятся как к рабам: Сенсационное признание заробитчанки, которая больше никогда в Польшу не вернется
- Как мариупольцы зарабатывают в Польше
- Сколько зарабатывают украинцы в Польше
- В Донецке стартовал автопробег в поддержку Евро-2012
- На блокпостах боевики «ДНР» устраивают допросы молодым девушкам09:35
- В Донецке определился победитель на выборах «главы» «ДНР»09:14
- Незаконные выборы в Донецке и Луганске: в НАТО сделали резкое заявление в адрес Москвы09:00
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками08:00
- «Совсем не достижение». Гиркин прокомментировал «выборы» в ОРДЛО07:45
- Горит дом. Неподконтрольное Зайцево попало под обстрел23:05
- В Донецке на «выборах» «голосовал» 10-месячный младенец22:35
- «Не останутся безнаказанными». Гройсман отреагировал на «выборы» в ОРДЛО22:09
- "Полицейские образования, руководимые мошенниками и бандитами", - Волкер рассказал о своем отношении к ОРДЛО21:41
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»21:10
- Польша закрывает въезд украинским заробитчанам: выход только один, подробности10:10
- «Всех перевешать на площади»: жизнь при России довела крымчан до истерики09:47
- На блокпостах боевики «ДНР» устраивают допросы молодым девушкам09:35
- В Донецке определился победитель на выборах «главы» «ДНР»09:14
- Microsoft возобновляет поддержку Windows ХР09:05
- Незаконные выборы в Донецке и Луганске: в НАТО сделали резкое заявление в адрес Москвы09:00
- Перенос Рождества в Украине: официальное разъяснение от УПЦ КП08:45
- Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи08:30
- Порошенко озвучил единственный способ загнать РФ в угол08:15
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками08:00
- Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи08:30
- Назван самый простой способ снизить давление15:00
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Приметы про цепочку: что предупреждает о беде19:15
- Как стареют знаки Зодиака18:33
- Слова, которые притягивают удачу09:45
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда"
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками