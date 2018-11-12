Польша закрывает въезд украинским заробитчанам: выход только один, подробности

12.11.2018 10:10

В правительстве Польши отмечают, что с приезжими из-за восточной границы существует большая проблема

Польша ограничит въезд работников, так как в стране разгулялась страшная инфекция.

Власть потребует у иностранцев пройти вакцинацию от кори.

Польское правительство рассматривает вопрос об обязательных прививках для иностранцев из государств, не входящих в Европейский союз. Обязательному привитию подлежали бы приезжие и беженцы, даже если срок их пребывания в стране небольшой.

Министр здоровья Лукаш Шумовский подтвердил, что в его ведомстве идет работа над проектом, запрещающий въезд в Польшу непривитым гражданам третьих государств.

«Польские граждане в безопасности. Вакцинация более 95% защищает нас от эпидемии «, — заверил министр Лукаш Шумовский.

Главный санитарный инспектор страны Ярослав Пинкас сказал, что в Польше «есть корь, занесенная из-за рубежа, а своей кори у нас не было уже несколько лет». Он выразил также надежду, что «удастся сохранить статус страны, свободной от кори».