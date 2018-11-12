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Порошенко озвучил единственный способ загнать РФ в угол
Гарант Конституции Украины Петр Порошенко по результатам встречи в Париже с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель во время брифинга заявил, что есть единственный способ, благодаря которому можно заставить Российскую Федерацию выполнять взятые ею на себя обязательства по выполнению Минских соглашений.
Как пишет replyua.net, согласно словам украинского лидера, только миротворцы ООН на Донбассе могут обеспечить выполнение соглашений, достигнутых конфликтующими сторонами в Минске, то есть, заставить Российскую Федерацию выполнять свои обязательства.
В частности, президент Украины заявил: «Я имею глубокое убеждение в том, что только миротворцы ООН могут повлиять на Россию в плане обеспечения Минских договоренностей в сфере безопасности, прекратить обстрелы в зоне ООС и заставить Москву выполнять взятые на себя обязательства. В противном случае договариваться с Кремлем просто бесполезно».
Теги: Россия, Донбасс, война, конфликт, Порошенко
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