Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко озвучил единственный способ загнать РФ в угол

12.11.2018 08:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко озвучил единственный способ загнать РФ в угол

Гарант Конституции Украины Петр Порошенко по результатам встречи в Париже с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель во время брифинга заявил, что есть единственный способ, благодаря которому можно заставить Российскую Федерацию выполнять взятые ею на себя обязательства по выполнению Минских соглашений. 

Как пишет replyua.net, согласно словам украинского лидера, только миротворцы ООН на Донбассе могут обеспечить выполнение соглашений, достигнутых конфликтующими сторонами в Минске, то есть, заставить Российскую Федерацию выполнять свои обязательства. 

В частности, президент Украины заявил: «Я имею глубокое убеждение в том, что только миротворцы ООН могут повлиять на Россию в плане обеспечения Минских договоренностей в сфере безопасности, прекратить обстрелы в зоне ООС и заставить Москву выполнять взятые на себя обязательства. В противном случае договариваться с Кремлем просто бесполезно». 



Теги: Россия, Донбасс, война, конфликт, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх