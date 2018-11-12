- Недействительны. В ПА ОБСЕ сделали заявление по «выборам» в ОРДЛО21:14
- Предатели в Донецке стали быстро "переобуваться": все вдруг вспомнили об Украине, у "ДНР" перспективы мрачные 20:52
- Синоптики: наступающая зима будет самой лютой и длинной за последние 100 лет20:37
- СМИ ОРДО назвали нового «смотрящего» «ДНР»20:20
- Длинные выходные и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы в декабре20:00
- В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО19:45
- Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами19:15
- В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель18:56
- «Евробляхеры» заблокировали таможню, жгут шины: подробности и кадры бунта18:39
- Порошенко предложил новые изменения в Конституцию из-за «выборов» на Донбассе18:00
Синоптики: наступающая зима будет самой лютой и длинной за последние 100 лет
Специалисты предсказали, что нас ждет самая холодная зима за последние 100 лет! Холодно будет не только в России, но и во всем мире. Следуя прогнозам, европейцы уже начали готовиться к зиме, пишет greenstreets.
Ученые предположили, что после этой зимы нужно будет заново вести исчисление климатических условий. Холода грянут уже в ноябре, а в декабре станет еще хуже, наступят морозы.
Снегопады пройдут даже в тех странах, где никогда не было снега. Европа такой зимы еще не видела. Известный европейский метеоролог Джеймс Мэдден выступил с сообщением о том, что всем жителям Европы не долго осталось наслаждаться теплыми деньками. Уже совсем скоро заметно похолодает.
Специалист посоветовал припасти побольше теплых вещей и по возможности утеплить свой дом.
Наши синоптики поддерживают мнение европейских коллег. Более того, они считают, что зима будет не только холодной, но еще и очень длинной. Это связывают с тем, что в Тихом океане увеличилась температура воды на один градус. Это только кажется не существенным изменением, но на самом деле такое потепление может привести к появлению над Европой арктических воздушных масс с низкими температурами.
Итак, зима в этом году начнется в ноябре и продержится до апреля. И мороз в – 25 покажется легким потеплением!
А как вы готовитесь к холодам? Зима уже близко…
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, зима, прогноз погоды
- Смывайте грехи с пользой для здоровья!
- 28 января юго-восток Украины ожидает мокрый снег с дождем, на западе и севере облачно и без осадков
- Мать с семилетней дочкой на улицу выбрасывает... суд
- Краматорск извлёк урок из беды прошлой зимы
- Эксперт назвал три способа борьбы Кремля против Украины
- Такого не было целых 30 лет: синоптики озвучили интересный прогноз на грядущую зиму
- Недействительны. В ПА ОБСЕ сделали заявление по «выборам» в ОРДЛО21:14
- Предатели в Донецке стали быстро "переобуваться": все вдруг вспомнили об Украине, у "ДНР" перспективы мрачные 20:52
- СМИ ОРДО назвали нового «смотрящего» «ДНР»20:20
- В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО19:45
- Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами19:15
- В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель18:56
- Песков рассказал, как Путин отреагировал на проведение "выборов" в "Л/ДНР" 18:20
- «Выборы на Донбассе имеют большое значение»: российский журналист призвал Украину к действиям17:40
- В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone17:20
- Боевики "ДНР" крупно опозорились с "выборами" и критически напутали цифры - реакция Сети16:46
- Недействительны. В ПА ОБСЕ сделали заявление по «выборам» в ОРДЛО21:14
- Предатели в Донецке стали быстро "переобуваться": все вдруг вспомнили об Украине, у "ДНР" перспективы мрачные 20:52
- Синоптики: наступающая зима будет самой лютой и длинной за последние 100 лет20:37
- СМИ ОРДО назвали нового «смотрящего» «ДНР»20:20
- Длинные выходные и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы в декабре20:00
- В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО19:45
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами19:15
- В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель18:56
- «Евробляхеры» заблокировали таможню, жгут шины: подробности и кадры бунта18:39
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Ученые рассказали, опасны ли соцсети для здоровья17:05
- Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды13:45
- Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи08:30
- Назван самый простой способ снизить давление15:00
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда"
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях