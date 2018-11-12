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«Всех перевешать на площади»: жизнь при России довела крымчан до истерики
Местные жители оккупированной Россией Керчи в социальных сетях уже открыто жалуются на жизнь после незаконной аннексии полуострова.
Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети пишет известный блогер Крымский бандеровец. В частности, до жителей Керчи спустя четыре года оккупации дошло, что в городе все запущено и припомнили о том, как при Украине этот курорт активно процветал. «Хотелось бы перевешать всех на площади, а дворцы, возведенные за взятки, взять и спалить», - пишут в сети.
Кроме того, люди пожаловались на «убитые» больницы и детсады, а также на то, что медицинская сфера оказалась на грани из-за отсутствия главных специалистов.
«Бензин, продукты, дороги, путепроводы, стройматериалы, озеленение города, медицина, образование, рабочие места, памятники культуры, пляжи. Работать не переработать! Но если честно, то им не стоит ничего делать, они за что не возьмутся, все угробят», - написали местные жители.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Керчь
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