Выдача паспортов: Венгрия пошла на новые ухищрения

12.11.2018 16:00

Венгерское правительство перенесло выдачу паспортов своей страны жителям Закарпатской области Украины из города Берегово в Кишварда, находящийся на территории Венгрии. Такое заявление для журналистов сегодня сделал Геннадий Москаль, председатель Закарпатской областной государственной администрации, сообщает УНИАН, передает replyua.net.



Таким образом, по словам Геннадия Москаля, ситуация с выдачей украинцам венгерских паспортов ничем не изменилась. «Ну, перенесли выдачу в соседний венгерский город Кишварда. Люди сели на электричку, которая идет 7 минут, и они уже в Кишварде, и там принимают», - заявил Москаль, добавив, что на экономику Закарпатской области этот факт не оказывает никакого влияния.



Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором видно, что венгерский посол выдает гражданам Украины паспорта своей страны. На видео также фигурирует женщина, которая рассказывает украинцам, как вести себя, чтоб правительство Украины не узнало о наличии у них паспортов другой страны. Это видео вызвало огромный скандал и привело к признанию венгерского посла персоной нон-грата на территории Украины.