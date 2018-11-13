Язык единства. Как укрепляются позиции украинского в обществе

13.11.2018 14:50

Уже больше 20 лет 9 ноября наша страна отмечает День украинской письменности и языка. По традиции в этот день по радио происходит всеукраинский диктант, во время которого все желающие могут проверить свои знания. Цель этой акции – объединить граждан вокруг украинского слова. И последние годы язык стабильно остается фактором, который объединяет страну. После начала российской агрессии против Украины позиции украинского языка значительно окрепли как на государственном, так и культурном и бытовом уровнях. Собрали важнейшие преобразования.

Языковое законодательство

Зимой этого года Конституционный Суд признал неконституционным языковой закон 2012 года, более известный как «закон Кивалова-Колесниченко». После этого в законодательстве образовался определенный ваккум по языковому вопросу. Поэтому в октябре Верховная Рада приняла в первом чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ регламентирует языковую политику в стране и направлен на регулирование порядка применения украинского языка как государственного в общественных сферах жизни: образовании, культуре, средствах массовой информации.

Еще одной составляющей единой концепции языковой политики в стране стал указ о десятилетии украинского языка, который в конце мая подписал Президент Петр Порошенко. Целевая программа развития украинского языка на 2018-2028 годы предусматривает расширение русскоязычного информационного пространства как внутри страны, так и за рубежом, украинизацию госучреждений, разработку украинского компьютерного обеспечения, внедрение экзамена на знание украинского для получения гражданства и тому подобное.

Языком образования является украинский

Осенью прошлого года парламент принял образовательный закон, который определил языком образовательного процесса украинский. Документ предусматривает обучение в школе на государственном языке, при этом оставляя право крымским татарам обучаться на родном языке, а другим нацменьшинствам изучать родной язык рядом с украинским.

«Каждый гражданин Украины должен знать государственный язык. Мы не можем лимитировать наших граждан. Однако любой имеет право изучать свой родной язык. Именно украинский язык откроет школьникам дорогу для высшего образования», – утверждает министр образования и науки Лилия Гриневич.

Квоты на телевидении и радио

За последние годы украинский язык прочно вошел и в культурное пространство. В ноябре 2016 были введены украиноязычные квоты на радио, а в октябре 2017 – на телевидении. Сегодня не менее 35% радиоэфира звучат на государственном языке. На телевидении русскоязычные передачи, фильмы и новости составляют не менее 75%. По данным Нацсовета, с учетом двуязычных передач средний фактический показатель украинских продуктов на телевидении составляет 86%. Радиостанции также превышают установленную законом квоту в среднем на треть.

Важным следствием квот стало то, что позиции украиноязычных артистов значительно окрепли. Благодаря появлению в радиоэфирах молодые отечественные исполнители получили популярность. Как результат, они начали собирать полные залы в Украине и своим творчеством популяризировать украинский в мире. Ярким примером успеха является группа KAZKA. Их украиноязычная композиция «Плакала» не только впервые возглавила чарт клипов в украинском сегменте YouTube, но и смогла попасть в топ-10 популярных песен международного чарта Shazam.

Развитие кинематографа

Чтобы стимулировать развитие украинского кино и анимации, последние годы государство приняло ряд льгот и субсидий для кинопроизводителей. Год назад были внесены изменения в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодексы. Кинотовары освободили от налогообложения ввозной пошлиной, а правительство впервые за всю историю независимости выделило в госбюджете 1 млрд гривен на развитие украинского кинематографа.

Эксперты отмечают, что поддержка уже дала свои плоды. Если в 2017 году при частичном финансировании государства в прокат вышли 33 фильма, в 2018 году эта цифра достигла 46. Важно, что украинские фильмы не только выходят на большие экраны, но и имеют большой успех. Например, фильм «Киборги» в кино посмотрели более 304 тысяч зрителей.

Поддержка украинского книгоиздания

В декабре 2016 года глава государства подписал закон об ограничении ввоза из России книг антиукраинского содержания. На сегодня в перечень запрещенных уже попали более 200 таких книг, а всего тиражи российских книг на украинском рынке уменьшились почти вдвое. В то же время количество украиноязычных изданий демонстрирует стабильный рост. По данным Книжной палаты, по состоянию на конец октября в Украине выдано 10,5 тысяч украиноязычных изданий, что на 500 изданий больше, чем в прошлом году.

Для популяризации украинской литературы внутри государства и за рубежом был создан Украинский институт книги. Отечественные издательства начали активно работать с неизвестными авторами, и, как результат, увеличилось количество собственных новинок. Еще одним признаком укрепления позиций украинской книги стал рост интереса читателей. Чего только стоит популярность таких крупных культурных событий, как «Книжный Арсенал» в Киеве и «Форум издателей» во Львове, которые ежегодно собирают десятки тысяч людей.

Украинский в быту

Согласно соцопросам, украинский язык является родным для 66% граждан, 55% говорят на нем дома. Социологи отмечают, что языковая ситуация в быту часто зависит от региона. Больше всего разговаривают на украинском на западе и на юго-западе. Однако тенденции перехода на государственный язык в повседневной жизни наблюдаются и в восточных и южных регионах. Интересная ситуация сложилась в Киеве. Опрос показал, что количество жителей столицы, дома общаются исключительно на украинском, впервые превысило тех, кто говорит на русском.

Политологи уверены, что выбор в пользу украинского в быту основывается на ценностях, которое выбирает украинское общество. Речь идет о сопротивление влияния России и ориентации на ЕС и НАТО.

«Вопрос языка – это не только вопрос удобства для людей или культуры и коммуникации. Государственный язык в любом государстве – это элемент идентичности и главный элемент национального единства и безопасности», – замечает сокоординатор движения «Пространство свободы» Тарас Шамайда.

Эксперты соглашаются, что укрепление позиций украинского языка является успешным только благодаря комплексному подходу. Важно все: от единой языковой политики на уровне государства до каждой украиноязычной новинки в книжных магазинах.