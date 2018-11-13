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""Оппоблок" разорвало..." - Бондаренко рассказала, почему партия "регионалов" развалилась окончательно
"Оппозиционный блок" окончательно разорвало на части, при этом новый пророссийский проект Медведчука и Рабиновича выглядит как попытка собрать пророссийскую оппозицию "на одном корабле и утопить".
С печальными для Москвы выводами на своей странице в социальной сети поделилась "регионалка" Елена Бондаренко, признавшая развал "Оппозиционного блока", передает dialog.ua.
""Оппоблок" разорвало. Логично. Все четыре года внутреннее противоборство, обоюдное недоверие и как следствие невнятная деятельность", - пишет она.
прокомментировала "благородную идею" объединения пророссийской позиции, однако вынесла печальный вердикт новому образованию, которое вскоре, похоже, постигнет участь "Оппозиционного блока" и гибель.
При этом на вопрос Бондаренко о будущем новых оппозиционеров ее подписчики разочарованно признали крах "Оппоблока".
СМИ напоминают, что громкий провал политической силы произошел на прошлой неделе, когда раскол стал публичным.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, СМИ, соцсети, Оппозиционный блок, Медведчук
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