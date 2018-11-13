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Украина поднялась в рейтинге легкости ведения бизнеса. Почему это важно?
В последний день октября Всемирный банк опубликовал свежий рейтинг легкости ведения бизнеса Doing Business–2019. Согласно ему, Украина заняла 71 место из 190, улучшив свой прошлогодний показатель на 5 ступеней. Благодаря чему страна показала прогресс и какие практические последствия международная оценка имеет для украинского бизнеса, анализировали наши эксперты.
Постепенный рост
Doing Business – это ежегодный рейтинг, который оценивает простоту осуществления предпринимательской деятельности в разных странах мира на основе 10 показателей. В этом году рейтинг возглавляет Новая Зеландия, далее следуют Сингапур и Дания. В этих странах проще всего открыть бизнес, защитить свои права и получить доступ к отчетности.
Несмотря на то, что Украина находится в середине списка, позиция государства стабильно растет. Всего за последние 5 лет наша страна поднялась на 41 место: с 112 места в 2014 году до 71-го в 2019-м.
Так же рост Украина демонстрирует и по отдельным категориям. По данным экспертов Всемирного банка, только за последний год страна значительно улучшила свои позиции по показателям защиты миноритарных акционеров, поднявшись с 81 на 72 место. Также был упрощен процесс получения разрешений на строительство, благодаря чему страна поднялась с 35 на 30 место.
Кроме того, улучшилась ситуация в области международной торговли. По словам министра экономического развития Степана Кубива, автомобильные запчасти были исключены из перечня товаров военного значения, что облегчило процедуру их импорта. Таким образом, Украина продвинулась из 119 места на 78. В стране также упростили процедуру споров по выполнению контрактов, что позволило переместиться по этому показателю с 82 на 57 позицию.
«Показатели рейтинга Doing Business – это факторы, которые практически полностью зависят от действий и решений власти. Именно это превратило рейтинг на важный KPI для правительств развивающихся стран. Более того, целый ряд показателей рейтинга Doing Business является базой для расчета других экономических рейтингов, что создает длительный репутационный эффект», – уверяет председатель Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук.
План дальнейшей работы
Эксперты отмечают, что особая ценность рейтинга Всемирного банка в том, что он анализирует не только улучшения в области ведения бизнеса, но и отмечает слабые стороны экономики. Так, составители рейтинга отмечают, что Украине еще стоит работать над совершенствованием системы уплаты налогов, упрощением регистрации бизнеса и доступом к кредитам.
С оценкой международных экспертов соглашается и Президент Петр Порошенко. Во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса глава государства заявил, что нынешние позиции Украины в рейтинге являются «поводом для осторожного оптимизма», но впереди еще много работы. Порошенко подчеркнул, что в дальнейшем страна будет стремиться войти в топ-50 Doing Business.
«Конечно, мы на этом не остановимся. Знаю, мы заслуживаем лучшего и умеем лучше», – подчеркнул Президент.
Для дальнейшего роста в рейтинге эксперты называют обязательную имплементацию недавно принятых законов: Кодекс о банкротстве и закон о «едином окне» на таможне.
Экономисты соглашаются, что позиция страны в рейтинге – это не просто цифра. За ней кроются тысячи рабочих мест, развитие малого и среднего предпринимательства, а также крупные международные инвестиции.
Теги: Украина, Донбасс, бизнес, рейтинг
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