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В Ичне возле хранилищ обнаружили беспилотник
На технической территории арсенала Минобороны Украины в Ичне обнаружили беспилотный летательный аппарат «ФАНТОМ».
Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ, передает donpress.com.
В генштабе отметили:
«Беспилотный летательный аппарат находился на земле возле одного из хранилищ. После предварительного осмотра внешних повреждений не обнаружено. БПЛА передан сотрудникам Службы безопасности Украины, проводятся следственные действия».
По данным Минобороны, беспилотники, приближающиеся к военным частям, расположениям подразделений, базам, складам и арсеналам, обезвреживаются средствами РЭБ или сбиваются без предупреждения. Также. там добавили, что люди, причастные к подобным инцидентам лица будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины.
Теги: Донбасс, СБУ, Черниговская область, беспилотник, ВСУ, Минобороны, арсенал
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