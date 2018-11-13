В Украине прекращает свою деятельность еще один банк

13.11.2018 20:18

ПАО Вернум Банк прекращает банковскую деятельность.

Об этом сообщает пресс-служба банка во вторник, 13 ноября, передает donpress.com.

«В связи с согласованием НБУ плана прекращения банковской деятельности ПАО „Вернум Банк“ без прекращения юридического лица, банк сообщает всем клиентам и вкладчикам, что возвращение вкладных (депозитных) средств, закрытие счетов будет проводиться в главном офисе банка», — говорится в сообщении.

Сообщается, что возврат средств и закрытие счетов будет проводиться в сроки и в соответствии с условиями договоров, кроме вкладов (депозитов) срок действия которых истекает после 1 марта 2019 года. Такие вклады возвращаются досрочно по заявлению вкладчика без пересчета процентов за досрочное возвращение средств.