- Армия РФ из-за "выборов" резко "присмирела" на Донбассе: в ООС рассказали о странном поведении оккупанта 07:16
- Эксперт: у меня плохие новости для Зеленского07:10
- В Ичне возле хранилищ обнаружили беспилотник21:59
- В Украине прекращает свою деятельность еще один банк20:18
- Большое ЧП в центре Киева: авто ушло под землю. ВИДЕО19:50
- ""Оппоблок" разорвало..." - Бондаренко рассказала, почему партия "регионалов" развалилась окончательно18:50
- Со стороны Донецка через КПВВ везли пломбы Центризбиркома Украины16:29
- Украина поднялась в рейтинге легкости ведения бизнеса. Почему это важно?15:06
- Язык единства. Как укрепляются позиции украинского в обществе14:50
- Военное сотрудничество и увеличение товарооборота. О чем договаривался Президент в Турции14:14
Эксперт: у меня плохие новости для Зеленского
Как информирует replyua.net, после обнародование свежих социологических рейтингов больше всего удивил феномен Зеленского. Комик не только фактически дышит в затылок лидеру электоральных симпатий Юлии Тимошенко, но и занимает второе место со своей «Слугой народа», вслед за «Батькивщиной».
Комментируя новость, украинский политический эксперт Виктор Таран отметил, что вместо того, чтобы обсуждать второе место Зеленского, он решил проанализировать структуру его электората. По словам эксперта, у него для команды шоумена плохие новости. Почти 40% его избирателей – это молодежь в возрасте с 18 по 25 лет. То есть, это те, кто очень редко, а точнее, почти никогда, не ходят на выборы.
Виктор Таран отмечает, что, если лидеру «95-го квартала» не удастся мобилизовать молодежь, электоральные потери достигнут не менее трети, значит можно забыть о выходе во второй тур. Эксперт рассказывает, что подобную ситуация наблюдал он в Киеве в 1999 году, когда за мэрский пост боролись Омельченко и Суркис. Омельченко делал ставку на бюджетников. Суркис – на молодежь, которая в день выборов банально не пошла голосовать. Зато Омельченко выиграл с преимуществом в несколько раз. Интересно будет понаблюдать, какие креативные и нетипичные методы будет использовать команда Зеленского, чтобы затянуть молодежь на избирательные участки. И главное – станут ли эти методы результативными.
Теги: политика, Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента
- В Страстную пятницу в парламенте воевали за комитеты
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- Коалиция и оппозиция споткнулись одновременно
- Подробности задержания Саакашвили: где в последний раз видели политика
- Главари «ДНР» вызвали насмешки заявлениями об «экономическом признании ДНР»
- Украинская перспектива Генассамблеи ООН
- Армия РФ из-за "выборов" резко "присмирела" на Донбассе: в ООС рассказали о странном поведении оккупанта 07:16
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение23:21
- На Донбассе природный катаклизм вызвал серьезные осложнения для местных жителей. ВИДЕО22:31
- "Речь о союзе Суркова с российскими силовиками", - источник в "ДНР" рассказал, что Сурков придумал по Донбассу21:28
- Боевики ударили из запрещенного оружия: где на Донбассе было "жарко"20:54
- Прокуратура начала расследование против иностранцев, наблюдающих за «выборами ЛНР»19:21
- В Должанске скончался первый заместитель комбрига «Призрака»18:22
- «ДНР» пополнила счет своим «избирателям» на 50 рублей17:52
- «В угаре празднуют «выборы»: РФ не ответила на предложение Украины о внеочередном заседании ТКГ17:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» не пускают наблюдателям СММ ОБСЕ в пункты пропуска на границе17:09
- Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»07:52
- Армия РФ из-за "выборов" резко "присмирела" на Донбассе: в ООС рассказали о странном поведении оккупанта 07:16
- Эксперт: у меня плохие новости для Зеленского07:10
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение23:21
- На Донбассе природный катаклизм вызвал серьезные осложнения для местных жителей. ВИДЕО22:31
- В Ичне возле хранилищ обнаружили беспилотник21:59
- "Речь о союзе Суркова с российскими силовиками", - источник в "ДНР" рассказал, что Сурков придумал по Донбассу21:28
- Боевики ударили из запрещенного оружия: где на Донбассе было "жарко"20:54
- В Украине прекращает свою деятельность еще один банк20:18
- Большое ЧП в центре Киева: авто ушло под землю. ВИДЕО19:50
- Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»07:52
- Доверенные Путина забрали важнейших специалистов из "ЛДНР" в Россию: Der Spiegel о разграблении Донбасса07:38
- Ваш главный враг по Знаку Зодиака22:33
- Как нить на запястье может изменить вашу судьбу22:12
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Ученые рассказали, опасны ли соцсети для здоровья17:05
- Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды13:45
- Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи08:30
- Назван самый простой способ снизить давление15:00
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Как нить на запястье может изменить вашу судьбу
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления
- Медведчук раскрыл планы Путина на Донбасс
- Власти "Л/ДНР" сделали Украине неожиданное предложение: боевики готовы начать сразу после "выборов
- «Совсем не достижение». Гиркин прокомментировал «выборы» в ОРДЛО