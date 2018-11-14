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«Оппоблок» остается без лидера

14.11.2018 19:30
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«Оппоблок» остается без лидера

Не дожидаясь съезда партии «Оппозиционный блок», который должен был состояться не раньше января следующего года, лидер политической силы Юрий Бойко заявил, что он уже полностью погружен в работу новой «Оппозиционной платформы – За життя!», которая станет мощной партией и победит на выборах. Как передает replyua.net, об этом экс-регионал рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Бойко также рассказал, что он считает такой путь правильным, потому что только объединившись можно достигнуть серьезных успехов на выборах. Нардеп спрогнозировал, что к новой оппозиционной силе в скором будущем присоединяться другие оппозиционный партии, а также общественные движения, которые разделяют такие же ценности и взгляды. Бойко отметил, что совсем скоро в СМИ появится имена политиков, которые также решили объединиться.

Отметим, что неделю назад Бойко и Рабинович подписали Меморандум о создании «Оппозиционной платформы – За життя». Тогда эту новость большинство СМИ подали, как объединение партии «Оппозиционный блок» и партии «За життя!» в преддверии президентских и парламентских выборов. Но, как позже стало известно о слиянии партий речи не идет. По крайней мере, в самом «Оппозиционном блоке» заявление Бойко об объединении с «За життя!» назвали преждевременным. 



Теги: политика, Донбасс, лидер, Оппозиционный блок
 
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