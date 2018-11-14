Растаможка евроблях: кто остался в дураках

14.11.2018 09:00

В новых законах №8487 и №8488 о снижении акцизного сбора при импорте авто есть свои плюсы и минусы. Так, в них нет позитива для автоимпортеров.

Об этом рассказал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Эксперт отмечает, что фактически разрешили ввозить любые б/у авто. Для простых украинский "евробляхеров" это 100% победа и 100% позитив. Особенно скидка на растаможку в течение 90 дней с момента публикации законов.

"Плюс растаможка без выезда за границу на внутренней таможне без документов на авто при наличии договора купли/продажи авто, оформленного без нотариуса в любой подворотне на Подоле. Поэтому поздравить их можно, они объединились и победили, пока автомобилисты на украинской регистрации молчали", - отмечает эксперт.

Негативными же законы оказались для тех, кто зарабатывал на ввозе "евроблях". При этом эксперт считает, что новые правила являются позитивными для простых украинцев, которые не имеют автомобилей.

"По сниженным налогами (в 5-38 раз) можно пригнать даже авто Евро-0. Плюс депутаты услышали критику и распространили скидку 50% на акциз на всех украинцев, а не только "бляхерів", - отмечает он.

Источник: https://from-ua.com