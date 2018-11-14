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Украину обязали выплатить 7,5 тысяч евро несправедливо осужденному за убийство китайцу
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить 7,5 тысяч евро компенсации китайцу, несправедливо осужденному за убийство украинца в Харькове Об этом говорится в решении суда от 13 ноября, передают "Украинские новости".
Согласно фабуле дела, заявитель, Ю Чжан, является гражданином Китая, который родился в 1983 году и сейчас живет в Тяньчане (Китай).
1 мая 2009 года в Харькове началась драка между четырьмя украинцами и группой отдыхавших на пикнике китайских студентов, среди которых был и Чжан. Во время драки один из украинцев был заколот и от полученных травм умер в больнице. По подозрению в убийстве был задержан и арестован китаец Чжан.
Судебное разбирательство длилось 3 года, но в ноябре 2012 года вступил в силу новый Уголовный процессуальный кодекс Украины.
Основываясь на его положениях, украинский суд отказался принимать во внимания все показания китайцев - свидетелей преступления, так как они к этому времени уже выехали из Украины. Суд настаивал, что их показания не могут трактоваться в пользу защиты, так как они не были сделаны непосредственно в суде.
В июле 2013 года суд приговорил Чжана к 12 годам тюремного заключения, его апелляции также были отклонены. Обвинение основывалось преимущественно на показаниях 2 украинцев, участников драки, которые во время преступления находились в состоянии алкогольного опьянения.
В январе 2015 года осужденный подал жалобу в ЕСПЧ. В 2016 году осужденный китаец Чжан был отпущен из тюрьмы и выехал в Китай.
Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что в его отношении Украиной была нарушена ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции о правах человека.
ЕСПЧ, в частности, указал, что заявитель был осужден на основе противоречивых и непоследовательных показаний свидетелей обвинения, также были не приняты во внимание показания стороны защиты. Евросуд, кроме того, подчеркнул, что новые нормы УПК были неправильно применены в отношении китайца.
Суд постановил, что Украина должна была выплатить заявителю 7 500 евро компенсации в качестве морального ущерба.
Источник: https://strana.ua
Теги: Украина, Донбасс, Китай, тюрьма, компенсация
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