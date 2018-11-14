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В Харьковской школе ученик открыл стрельбу из пистолета

14.11.2018 11:30
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В Харьковской школе ученик открыл стрельбу из пистолета

Вчера, 13 ноября, ученик Харьковской специализированной школе №17 принес в учебное заведение, предположительно, травматический пистолет. Во время перемены он выстрелил в одну из родительниц, попав в шею. Об этом сообщили в группе «Харьков 1654» в Facebook, передает mykharkov.info.

«Администрация вызвала в школу родителей и после продолжительной беседы отпустила горе-стрелка вместе с орудием и родителями домой, а пострадавшая покинула территорию школы самостоятельно. Со слов педагогов: в прошлом году на этого ребенка писали много жалоб и характеризуют его как «неблагонадежного», а родители при этом «заряженные», — говорится в сообщении в соцсетях.

В группе в Facebook пишут, что полицию не вызывали, так как, «хотят замять этот инцидент и спустить на тормозах».

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Харьков, стрельба, пистолет
 
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