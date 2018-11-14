- Гройсман пригрозил отставкой мэрам городов, где есть проблемы с отоплением15:30
- Под Мариуполем женщина от переохлаждения впала в кому15:15
- На дороге Донецк-Курахово у КПВВ взорвали мину15:01
- В Керчи случилось серьезное ЧП со строительством Крымского моста. Без тепла осталось более 20 тысяч жителей14:30
- Путин опозорился из-за Керченского моста13:55
- Против скандального решения УПЦ МП восстали: кто не поддержал «филиал» РПЦ13:20
- «МГБ ДНР» запугивает жителей оккупированной Донетчины (ФОТО)13:05
- Сценарий России сорван: стали известны подробности встречи Порошенко с епископами Московского патриархата12:45
- Синоптики обновили прогноз: в Украину идут морозы и снег12:30
- Боевики «ДНР» на блокпостах вводят дополнительную проверку документов12:15
В Керчи случилось серьезное ЧП со строительством Крымского моста. Без тепла осталось более 20 тысяч жителей
Во время строительства подходов железнодорожной части Крымского моста на территории временно аннексированного Российской Федерацией Крымского полуострова произошло серьезное чрезвычайное происшествие. Речи идет о повреждении двух труб местной ТЭЦ. Об этом сообщается на «официальном» сайте незаконной крымской «власти», передает replyua.net.
В результате этого ЧП без тепла остались более 22 тысяч жителей города Керчь. Также теплоснабжение было прекращено в двух школах, двух детских садах, а также колонии. «Самосвал компании «СМУ 84», работающей на строительстве подходов к железнодорожному мосту через Керченский пролив, двигался по Феодосийскому шоссе с поднятым кузовом, в результате чего повредил две трубы КБ ТЭЦ диаметром 800 мм, сдвинув их с проектной отметки», - заявили самопровозглашенные оккупационные крымские «власти».
В сообщении также отмечается, что поврежденные трубы были наполнены горячей водой. В настоящее время проводятся ремонтные работы. Тем не менее, когда именно будет возобновлена подача тепла, до сих пор остается неизвестным.
Теги: Донбасс, Крым, Керчь, отопление, мост
- В оккупированном Крыму из кранов течет болотная вода коричневого цвета: стало известно, когда вода на полуострове закончится полностью
- В России сравнили Крым с Сочи и Дагестаном
- «Всех перевешать на площади»: жизнь при России довела крымчан до истерики
- Взрыв в Керчи: около 70 пострадавших и 10 погибших, людей не успевают вывозить – кадры трагедии
- Новые чрезвычайно важные факты о керченском стрелке
- В*та скулит: в сети показали последствия прихода "русского мира" в Крым
- Под Мариуполем женщина от переохлаждения впала в кому15:15
- На дороге Донецк-Курахово у КПВВ взорвали мину15:01
- «МГБ ДНР» запугивает жителей оккупированной Донетчины (ФОТО)13:05
- Боевики «ДНР» на блокпостах вводят дополнительную проверку документов12:15
- Ликвидацию Захарченко заказал человек из окружения Януковича: названа фамилия11:48
- "Я аж прослезился", - Сеть повеселили бредовые рассказы Пушилина о "возвращении в семью" и "рынках сбыта" в ЕС11:15
- На Донбассе 8 обстрелов за сутки: у противника серьезные потери11:00
- Блогер разоблачил позорное вранье боевиков "ДНР" о "высокой" явке на "выборы" - реальные данные соцопроса10:45
- Царев в печали: ФСБ депортирует в Украину его друга - главаря "Оплота" и террориста "ДНР" 09:45
- На Донбассе "сгинул" заместитель Мозгового из РФ "Жирный гусь" - подробности 08:30
- Возникла во время восхода Солнца: жители Екатеринбурга запечатлели появление Нибиру - фото 16:01
- Гройсман пригрозил отставкой мэрам городов, где есть проблемы с отоплением15:30
- Жители Калгари заблокировали заявку города на проведение Олимпиады-202615:20
- Под Мариуполем женщина от переохлаждения впала в кому15:15
- На дороге Донецк-Курахово у КПВВ взорвали мину15:01
- Стало известно, какие в США подготовили новые сильнейшие санкции против РФ и когда они окончательно вступят в силу 14:48
- В Керчи случилось серьезное ЧП со строительством Крымского моста. Без тепла осталось более 20 тысяч жителей14:30
- Путин и Медведев одновременно выехали из России - россиянам сообщили тревожную новость 14:10
- Путин опозорился из-за Керченского моста13:55
- У берегов Новой Зеландии засняли странное восьмиметровое существо13:37
- 10 заманчивых вещей, которые не стоит поднимать на улице10:17
- Медики рассказали, как быстро отличить простуду от гриппа09:30
- 7 фраз и мыслей, которые приводят к бедности08:47
- Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»07:52
- Доверенные Путина забрали важнейших специалистов из "ЛДНР" в Россию: Der Spiegel о разграблении Донбасса07:38
- Ваш главный враг по Знаку Зодиака22:33
- Как нить на запястье может изменить вашу судьбу22:12
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Ученые рассказали, опасны ли соцсети для здоровья17:05
- Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды13:45
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Как нить на запястье может изменить вашу судьбу
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления
- Медведчук раскрыл планы Путина на Донбасс
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение
- Власти "Л/ДНР" сделали Украине неожиданное предложение: боевики готовы начать сразу после "выборов