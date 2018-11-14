В Керчи случилось серьезное ЧП со строительством Крымского моста. Без тепла осталось более 20 тысяч жителей

14.11.2018 14:30

Во время строительства подходов железнодорожной части Крымского моста на территории временно аннексированного Российской Федерацией Крымского полуострова произошло серьезное чрезвычайное происшествие. Речи идет о повреждении двух труб местной ТЭЦ. Об этом сообщается на «официальном» сайте незаконной крымской «власти», передает replyua.net.



В результате этого ЧП без тепла остались более 22 тысяч жителей города Керчь. Также теплоснабжение было прекращено в двух школах, двух детских садах, а также колонии. «Самосвал компании «СМУ 84», работающей на строительстве подходов к железнодорожному мосту через Керченский пролив, двигался по Феодосийскому шоссе с поднятым кузовом, в результате чего повредил две трубы КБ ТЭЦ диаметром 800 мм, сдвинув их с проектной отметки», - заявили самопровозглашенные оккупационные крымские «власти».



В сообщении также отмечается, что поврежденные трубы были наполнены горячей водой. В настоящее время проводятся ремонтные работы. Тем не менее, когда именно будет возобновлена подача тепла, до сих пор остается неизвестным.