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В Москве анонсировали новое вторжение Путина в Украину
Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев в прямом эфире собственной программы на телеканале «Россия 1» нагло пригрозил Украине новой агрессией, подчеркнув, что она якобы будет резкой и неожиданной, передает replyua.net.
Более того, кремлевский рупор добавил, что о развитии событий Киев узнает после того, как это произойдет и пообещал, что в процессе вторжения оккупанты будут использовать тактики, опробованные в Крыму и в Сирии.
«Наверное, вам сложно это осознать, потому что Россия действительно жестко пока не отвечает. Однако это не значит, что мы тупые, и не значит, что мы не видим, что вы делаете, не значит, что мы забываем. Наша особенность заключается в том, что мы обычно действуем, как медведь. Неожиданно, очень резко, без предупредительных знаков. Вы на всякий случай все время это держите в уме. Так было, извините, когда вам не понравились «вежливые люди» (оккупанты Крыма. — Ред.), так было в Сирии. Вдруг что — вы узнаете, из газет, с утра», — язвительно подытожил пропагандист.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Москва, вторжение
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