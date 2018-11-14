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В Украине могут снова подорожать билеты на поезда

14.11.2018 10:00
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В Украине могут снова подорожать билеты на поезда

Компания Укрзализныця собирается повысить долю в тарифах на использование инфраструктуры, другими словами, за утилизацию вокзалов и дорожного полотна, из-за чего цены на железнодорожные билеты могут снова повыситься.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на ubr.ua, президент пресс-центра Украинского логистического альянса Владимир Германов заявил о том, что рост арендных ставок на вагоны компании уже спровоцировал увеличение вагонной и уменьшение инфраструктурной составляющих в структуре тарифов. «Укрзализныця будет лоббировать увеличение инфраструктурной составляющей в тарифе, что приведет к новому росту цен на грузоперевозки», - заявил Германов. Отмечается, что сейчас вагонная составляющая в общей структуре тарифа компании по полувагонам возросла на 6%, по зерновозам - на 8%.

Германов считает, что такие меры провоцируют увеличение стоимости грузов на 14-16%. Напомним, что ранее в компании отметили, что нужды инфраструктурного развития Укрзализници обуславливают необходимость повышения доли инфраструктурной составляющей в тарифе на перевозки. Руководство компании будет ставить этот вопрос перед регулятором – Мининфраструктуры. 



Теги: Донбасс, билеты, поезд, подорожание
 
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