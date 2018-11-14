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В Украине сегодня ожидается снег с дождем, местами гололед
В шести областях Украины завтра ожидается снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега. Об этом в Facebook сообщил Украинский гидрометцентр
«В ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий! Днем 14 ноября и ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях будет выпадать снег с дождем (временное образование снежного покрова высотой 3−6 см)», — сообщают в Укргидрометцентре.
14 ноября в западных областях Украины ожидаются умеренные дожди, 15 ноября небольшие дожди с мокрым снегом. На остальных территориях в среду-четверг, 14−15 ноября, будет облачно с прояснениями
Ветер юго-восточный и восточный, 7−12 м/с, в южных, восточных и Днепропетровской областях местами порывы 15−20 м/с.
Температура в западных областях ночью 0−5°С тепла, днем 4−9°С тепла, на Закарпатье 9−14°С. На остальной территории ночью 1−6°С мороза (в восточных и Сумской областях местами 7−10°С мороза), днем от 2°С мороза до 3°С тепла. На юге страны 2−6°С тепла.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, снег, гололед, дождь, прогноз погоды
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