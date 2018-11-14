Вселенский патриарх Варфоломей выступил с обращением к украинскому народу

14.11.2018 18:00

Вселенский патриарх Варфоломей выступил с обращением к украинскому народу в преддверии 85-й годовщины Голодомора в Украине, обещая помочь в решении церковных проблем посредством предоставления автокефалии украинской церкви. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт украинской православной церкви в США, передает УНИАН.

Как заявил Варфоломей, Вселенский престол решил предоставить автокефалию "многострадальной православной церкви в Украине, чтобы она присоединилась к полноте православия в единстве и внутреннем мире".

Патриарх отмечает, что недопустимо равнодушие Вселенского престола, когда украинский народ страдает и ищет решения церковных проблем, "мучающих их в течение веков".

"Константинопольская Церковь-Мать общается со всеми вами с бременем на сердце, в молитве вспоминая Голодомор украинского народа, трагическое и нечеловеческое событие 1932-1933 годов, когда множество людей погибло от преднамеренного и жестокого голода" - заявил он.

"Мы вмешиваемся, потому что это наша обязанность - исключительно на основе достоверно-церковных, всемирных и исключительно с наднациональных критериев - ради истины и традиций церкви, защиты канонического порядка и идентичности православия, всегда для торжества тела Христова, а не для себя и не для демонстрации мировой силы или власти", - подчеркивается в обращении.

Источник: https://from-ua.com