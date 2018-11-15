В Украине наступает настоящая зима: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

15.11.2018 08:05

Метеорологи обещают: хотя до наступления календарной зимы осталось две недели, полюбоваться первым снегом появится возможность у жителей всех украинских регионов. По всем украинским областям ожидаются осадки, причем в большинстве городов и сел это будет мокрый снег – уверены в Гидрометцентре. Об этом сообщает "Диалог.UA".

К счастью, крепкие морозы вместе с первым снегом не придут – температура воздуха остается относительно высокой, а в ряде регионов превысит "плюсовой рубеж". Опубликована карта погоды на 15 ноября.

Согласно опубликованным данным, осадков можно не ждать на Харьковщине и в Полтавской области, в западных областях можно ожидать дождя, а в остальных регионах – снега. Средняя температура воздуха в светлое время суток достигнет от -1 до +2 градусов в центральных и восточных областях, от +1 до +3 на юге. При этом в Крыму и на западе температура будет самой высокой — от +5 до +7 градусов. Зато уже на следующий день, 16 ноября, снега можно будет ожидать на западе и юге страны, а в других регионах – без осадков, переменная облачность. В субботу, 17 ноября, мокрый снег прогнозируют на юге, а также в Донецкой и Луганской областях. В большинстве регионов будет чуть теплее, чем накануне. В воскресенье 18 ноября "снежком посыплет" в центральных и западных областях страны.