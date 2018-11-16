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15 человек умерли без вакцин в этом году, - Супрун

16.11.2018 18:09
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15 человек умерли без вакцин в этом году, - Супрун
И.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что с начала 2018 года умерло 15 человек из-за отсутствия прививок

Об этом сообщила и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Twitter.

Во время совещания по трансформации системы здравоохранения в Виннице она отметила, что с начала независимости Украины не произошло ни одной смерти из-за вакцинации.

Зато из-за отсутствия прививки и общего иммунитета, в 2018 году умерло 15 человек.

Источник : https://ru.espreso.tv/ 



Теги: Донбасс, вакцина, здравоохранение
 
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