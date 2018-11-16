Александр Мартыненко: Путину больше нечего предложить россиянам, второго Крыма так и не случилось

16.11.2018 16:39

Сегодняшний Путин – это император в зрелом возрасте, дальше наступает старость и вопрос только в том, император стареет вместе с империей или отдельно от нее. Более того, императоры еще и умирают и тоже большой вопрос – они умирают отдельно от империи или вместе с ней, то есть, до империи или после нее. Как передает replyua.net, об этом в интервью одному из телеканалов рассказал гендиректор информационного агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко.



По его мнению, Путин меняется по стилю, по своим повадкам. С одной стороны, не чувствуется драйва, который был раньше. В 2014-ом году россиянам казалось, что тема Крыма будет вечной. Вместо одного Крыма появится другой Крым. Вместо другого – третий, вместо третьего – пятый. То есть, Крым стал своеобразным символом победы. Но позже выяснилось, что Крымов много не бывает, он всего лишь один.



Александр Мартыненко отметил, что у Путина беда с тем, что он может предложить россиянам, пограничные столбики больше переносить некуда. Ведь, одно дело – перенести эти столбики в Севастополь, о котором знает вся Россия и другое дело – перенести эти столбики где-то в Изварино, которое россиянам вообще ни о чем не говорит.