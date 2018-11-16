Части украинцев запретят алкоголь и сигареты: как это будет

16.11.2018 22:00

В Украине предлагают продавать алкоголь и сигареты не с 18 лет, а с 21. Поданная в Верховной Раде идея, как считают авторы, должна уменьшить зависимость молодежи от алкогольных напитков и табака.

Что предлагают

В Верховной Раде уже зарегистрирован проект 8437, который призван уменьшить зависимость молодых украинцев от алкоголя и табака. Изменения касаются сразу нескольких профильных законов. Главная суть новых правил — алкоголь и табак разрешается продавать тем, кому уже есть 21 год.

Один из авторов проекта, народный депутат от “Народного фронта” Геннадий Кривошея уверяет OBOZREVATEL, увеличение возраста —принципиальный вопрос.

“Продавать нужно с 21 года, как это делают в США и европейских странах. Причин очень много. У нас очень высокий уровень детского алкоголизма, более 90% детей в возрасте 15-16 лет пробовали алкоголь, про курение вообще не говорю, это большая проблема. Появились разного рода электронные сигареты и молодежь заинтересовалась вкусовыми добавками. Считаю, парламент должен конструктивно подойти и внести изменения”, — отметил нардеп.

К тому же нардеп предостерегает, если не внести изменения, то уже в ближайшее время мы получим школьников, которые ходят на уроки с алкоголем.

“Школу дети заканчивают в 17 лет, а в случае с 12-летним обучением — в 18 лет. Получается, мы будем ходить в школу в 18 лет и иметь законное право покупать алкоголь и сигареты”, — рассказал Кривошея.

Когда будет принят

Авторами законопроекта выступили трое народных депутатов. Правда, по словам Геннадия Кривошеи, ему удалось собрать порядка 40 подписей коллег, а также позитивный вывод комитета по вопросам здравоохранения. Поэтому он уверяет, у законопроекта есть большие шансы на успешное голосование.

Какие нормы работают сейчас

Сейчас в Украине официально разрешена продажа алкоголя и сигарет людям, достигшим 18 лет. Правда, во многих городах Украины местные власти ограничивают оборот алкоголя. К примеру, в Киеве на уровне администрации принята норма, запрещающая продажу алкогольных напитков с 23:00 до 10:00 ежедневно. Похожие правила действуют во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске и других городах.

А в марте 2018 года Верховная Рада проголосовала за закон, который дает право городским советам определять время продажи алкогольных напитков на их территории.

Как наказывают

За продажу алкоголя несовершеннолетним предусмотрены штрафы. Так, для предпринимателя, который допустил продажу, штраф составляет6800 гривен, для непосредственного продавца - от 510 до 1700 гривен.

Сколько украинцев потребляют алкоголь

Социологические исследования на тему потребления украинцами алкоголя еще в сентябре 2016 года проводила компания Research & Branding Group. Опросив 1800 человек со всех регионов Украины, социологи пришли к выводу, что примерно 65% украинцев уже к 18 годам попробовали алкоголь впервые. При этом основное количество, примерно 48% из опрошенных, попробовали именно в возрасте от 16 до 18 лет.

Кроме того, Украина входит в топ рейтинга “самых пьющих” стран мира. Согласно исследованию международной аналитической компании Euromonitor, страна занимает 7 строчку в общем рейтинге. Хуже показатели лишь у Болгарии, Японии, Таиланда, Филиппин, России и Южной Кореи.

Что касается курения, здесь ситуация заметно лучше. В 2017 году Киевский международный институт социологии выяснил, количество курильщиков в возрасте от 18 до 30 лет существенно снизилась с 37% до 26,7%. Правда, часть украинцев нашла альтернативу привычным сигаретам. В последнее время особую популярность среди молодежи завоевали кальяны и е-сигареты.

Источник : https://antikor.com.ua



