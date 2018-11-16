- День студента 2018: история праздника , какого числа празднуют в Украине22:38
- Части украинцев запретят алкоголь и сигареты: как это будет22:00
- Часть аннексированного Крыма погрузилась во тьму из-за аварии21:48
- В Украине повысили стоимость электронных виз21:19
- Польша "нагнула" Венгрию, потребовав не трогать Украину, иначе Будапешт ждут проблемы 20:47
- Социологи обнародовали самый свежий РЕЙТИНГ кандидатов в президенты19:33
- Социологи узнали, кого украинцы видят главой Поместной православной церкви19:13
- Новая база переселенцев заработает в декабре18:55
- Гройсман исключил отмену повышения цены на газ для украинцев18:20
- 15 человек умерли без вакцин в этом году, - Супрун18:09
Части украинцев запретят алкоголь и сигареты: как это будет
В Украине предлагают продавать алкоголь и сигареты не с 18 лет, а с 21. Поданная в Верховной Раде идея, как считают авторы, должна уменьшить зависимость молодежи от алкогольных напитков и табака.
Что предлагают
В Верховной Раде уже зарегистрирован проект 8437, который призван уменьшить зависимость молодых украинцев от алкоголя и табака. Изменения касаются сразу нескольких профильных законов. Главная суть новых правил — алкоголь и табак разрешается продавать тем, кому уже есть 21 год.
Один из авторов проекта, народный депутат от “Народного фронта” Геннадий Кривошея уверяет OBOZREVATEL, увеличение возраста —принципиальный вопрос.
“Продавать нужно с 21 года, как это делают в США и европейских странах. Причин очень много. У нас очень высокий уровень детского алкоголизма, более 90% детей в возрасте 15-16 лет пробовали алкоголь, про курение вообще не говорю, это большая проблема. Появились разного рода электронные сигареты и молодежь заинтересовалась вкусовыми добавками. Считаю, парламент должен конструктивно подойти и внести изменения”, — отметил нардеп.
“Школу дети заканчивают в 17 лет, а в случае с 12-летним обучением — в 18 лет. Получается, мы будем ходить в школу в 18 лет и иметь законное право покупать алкоголь и сигареты”, — рассказал Кривошея.
Когда будет принят
Авторами законопроекта выступили трое народных депутатов. Правда, по словам Геннадия Кривошеи, ему удалось собрать порядка 40 подписей коллег, а также позитивный вывод комитета по вопросам здравоохранения. Поэтому он уверяет, у законопроекта есть большие шансы на успешное голосование.
Какие нормы работают сейчас
Сейчас в Украине официально разрешена продажа алкоголя и сигарет людям, достигшим 18 лет. Правда, во многих городах Украины местные власти ограничивают оборот алкоголя. К примеру, в Киеве на уровне администрации принята норма, запрещающая продажу алкогольных напитков с 23:00 до 10:00 ежедневно. Похожие правила действуют во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске и других городах.
А в марте 2018 года Верховная Рада проголосовала за закон, который дает право городским советам определять время продажи алкогольных напитков на их территории.
Как наказывают
За продажу алкоголя несовершеннолетним предусмотрены штрафы. Так, для предпринимателя, который допустил продажу, штраф составляет6800 гривен, для непосредственного продавца - от 510 до 1700 гривен.
Сколько украинцев потребляют алкоголь
Социологические исследования на тему потребления украинцами алкоголя еще в сентябре 2016 года проводила компания Research & Branding Group. Опросив 1800 человек со всех регионов Украины, социологи пришли к выводу, что примерно 65% украинцев уже к 18 годам попробовали алкоголь впервые. При этом основное количество, примерно 48% из опрошенных, попробовали именно в возрасте от 16 до 18 лет.
Кроме того, Украина входит в топ рейтинга “самых пьющих” стран мира. Согласно исследованию международной аналитической компании Euromonitor, страна занимает 7 строчку в общем рейтинге. Хуже показатели лишь у Болгарии, Японии, Таиланда, Филиппин, России и Южной Кореи.
Что касается курения, здесь ситуация заметно лучше. В 2017 году Киевский международный институт социологии выяснил, количество курильщиков в возрасте от 18 до 30 лет существенно снизилась с 37% до 26,7%. Правда, часть украинцев нашла альтернативу привычным сигаретам. В последнее время особую популярность среди молодежи завоевали кальяны и е-сигареты.
Источник : https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, алкоголь, сигареты
- Дончанин подал в суд на Ющенко. Виновата водка
- На Луганщине русский язык получил новый статус
- В Торезе изъяли спирт-фальшивку, сахар и табак
- Где теперь в "ДНР" нельзя торговать алкоголем
- Молодая любительница алкоголя едва не убила своего собутыльника
- Медведев в Донецке не будет говорить с Януковичем о Тимошенко. Других проблем хватает
- Россия прислала в ОРДО низкокачественное военное оборудование21:00
- На Донбассе кремлевские наемники из гранатометов обстреляли украинские позиции20:30
- Турчинов: Киев не будет вести переговоры с «ЛДНР»20:15
- Мощный обстрел под Горловкой: боевики изрешетили дома, выпустив 150 мин20:01
- В «ДНР» начали высчитывать из пенсий «долги по ЖКХ»18:39
- В Луганской ОГА рассказали о новшествах ВНО – 201917:04
- В центре Донецка боевики «ДНР» устроили массовую проверку на дорогах13:46
- Безотлагательно: В ООН призвали решить проблему с пенсиями ВПЛ13:33
- В "ДНР" наживаются на стариках: нищим пенсионерам урезали пенсии за "накопленные долги по ЖКХ"13:15
- «Десантники-бандеровцы, ненавидящие Донбасс»: «штурм» ВСУ вызвал панику среди боевиков «ДНР»13:00
- День студента 2018: история праздника , какого числа празднуют в Украине22:38
- Помощь другим полезна для здоровья22:16
- Части украинцев запретят алкоголь и сигареты: как это будет22:00
- Часть аннексированного Крыма погрузилась во тьму из-за аварии21:48
- Медики подсказали, как защититься от инфекций дома21:34
- В Украине повысили стоимость электронных виз21:19
- Россия прислала в ОРДО низкокачественное военное оборудование21:00
- Польша "нагнула" Венгрию, потребовав не трогать Украину, иначе Будапешт ждут проблемы 20:47
- На Донбассе кремлевские наемники из гранатометов обстреляли украинские позиции20:30
- Турчинов: Киев не будет вести переговоры с «ЛДНР»20:15
- Помощь другим полезна для здоровья22:16
- Медики подсказали, как защититься от инфекций дома21:34
- Как похудеть зимой: врачи назвали самую полезную диету19:46
- Как подготовиться к Новому году: совет астролога по одежде и сервировке стола17:20
- Что делать с мужем-детоненавистником16:00
- Ложные утверждения, известные с детства15:22
- Новый вид гриппа ворвался в Украину: эксперт предупредила о большой опасности для пострадавших – подробности14:32
- Названы самые распространенные ошибки при лечении насморка08:47
- Что ждет Знаки Зодиака в конце 2018 года08:00
- Почему нельзя выносить мусор вечером21:48
- Власти "ДНР" не выпускают людей из Донецка в Украину на блокпостах - люди напуганы, ситуация тревожная
- Ходаковский объяснил, как будет распределено «пустующее жилье» в ОРДО
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились
- Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать
- Из-за чего переселенцев в Мариуполе могут лишить пенсии
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение
- «Десантники-бандеровцы, ненавидящие Донбасс»: «штурм» ВСУ вызвал панику среди боевиков «ДНР»
- Пушилин сразу после "победы" издал скандальный "закон": указ "поставил на уши" всю "ДНР" – громкие подробности
- «Не паникуем». В ОРДО прогремели 2 взрыва, валит черный дым