Гройсман исключил отмену повышения цены на газ для украинцев

16.11.2018 18:20

Кабинет министров Украины не отменит решение о повышении тарифов на газ для населения. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в интервью Reuters.

По его словам, правительство не пойдет на поводу у оппозиционных партий, требующих отменить повышение тарифов на газ для украинцев. Гройсман снова подчеркнул, что пошел на этот непопулярный шаг для получения дополнительной финансовой помощи от Международного валютного фонда.

"Популизм привел к слабости Украины. Этого нельзя допускать", - добавил премьер.

Напомним, цена на газ для украинцев с 1 ноября возросла на 23,5%. Кконечная цена газа для населения сейчас составляет 8548,92 грн за тысячу кубических метров, для предприятий теплокоммунэнерго - 8361,85 грн.

Источник : https://antikor.com.ua