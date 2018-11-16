Индексацию пенсий в 2019 году проведут с 1 марта

16.11.2018 10:01

В марте 2019 года в Украине проведут индексацию пенсий в рамках пенсионной реформы, выплаты возрастут на 17%. Повышение пенсий получат более десяти миллионов украинских пенсионеров. Об этом рассказал заместитель министра соцполитики Николай Шамбир.

В Минсоцполитики рассказали по какой формуле будут проводить индексацию. Чтобы узнать размер своей надбавки, старую пенсию следует умножить на 50% от роста средней заработной платы в 2018 году и на 50% от показателя среднегодовой инфляции. В среднем выплаты украинских пенсионерам вырастут на 17%. В основном это коснется тех пенсионеров, которым предыдущий раз существенно повысили выплаты в октябре 2017 года.

Уточняется, что после мартовской индексации минимальная пенсия в Украине поднимется до уровня в 1800 гривен. Аналогичную индексацию будут проводить и в будущем — в последующие годы. Так в 2019 и 2020 годах при индексации будут учитывать показатели предыдущего года, а в 2021 году — трех предыдущих лет.

Источник: https://donpress.com