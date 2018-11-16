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Сенцов стал лауреатом премии, которая была посмертно присуждена Немцову
В Лондоне 15 ноября вручили премию имени Сергея Магнитского, одним из ее лауреатов стал осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов. Об этом сообщает интернет-ресурс российского оппозиционера Михаила Ходорковского "МБХ медиа", передает Гордон.
Лауреатами премии имени Сергея Магнитского стали семь человек, среди них, помимо Сенцова, – российский оппозиционер Алексей Навальный, правозащитница Зоя Светова, юристы из Гватемалы Жозе Роландо Альварадо и Виктория Сандовал, британский журналист-расследователь Элиот Хиггинс. Посмертно премия была вручена американскому сенатору Джону Маккейну.
Премия имени Магнитского учреждена в 2015 году. Она присуждается, в частности, за выдающиеся заслуги в сфере журналистских расследований, за достижения в области защиты прав человека, за выдающийся вклад в глобальную кампанию по делу Магнитского, за лучшую адвокатскую деятельность по защите прав человека не только в России, но и в других странах.
В 2015 году премия была вручена в первый раз – посмертно ее присудили убитому российскому оппозиционеру Борису Немцову.
Российский юрист Сергей Магнитский умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от сердечных проблем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить замолчать по поводу обнаруженных им налоговых злоупотреблений сотрудниками правоохранительных органов.
Источник: https://from-ua.
Теги: Донбасс, лауреат, человек
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