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Украина полностью обеспечена вакцинами - Гройсман
16.11.2018 16:50
Впервые за последние 7 лет Украина обеспечена всеми вакцинами, которые предусмотрены в национальном календаре прививок, отметил премьер-министр.
Власти и медики должны вместе тщательнее работать над вопросом вакцинации населения. Об этом в пятницу, 16 ноября, премьер-министр Владимир Гройсман сказал во время Всеукраинского совещания по вопросам реформы системы здравоохранения в Виннице, сообщает Укринформ.
По словам премьер-министра, впервые за последние 7 лет усилиями правительства и Министерства здравоохранения государство обеспечено всеми вакцинами, которые предусмотрены в национальном календаре прививок.
"Все полностью обеспечено, но люди этим не пользуются", - добавил Гройсман.
Источник : https://korrespondent.net/
Теги: Украина, вакцина, Гройсман
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