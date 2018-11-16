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Украинцам поднимут цену за электроэнергию: когда и на сколько
Стало известно, что до начала действия нового рынка электрической энергии механизм ценового регулирования на электроэнергию для украинцев меняться не будет.
Об этом заявили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает «Хвиля».
«До даты начала действия нового рынка электрической энергии сохраняется действующий механизм ценового регулирования для населения, который предусматривает, что разница в тарифах для населения между фиксированным и рыночными уровнями компенсируется энергоснабжающим компаниям через механизм дотаций за счет промышленности, железнодорожного транспорта, бюджетных организаций и других потребителей, которые платят больше за электроэнергию», — указывается в сообщении Нацкомиссии.
При этом в НКРЭКУ добавили, что «для общего экономического интереса в электроэнергетической отрасли» участники рынка могут получить специальные обязанности. Так, предложения относительно объемов и условий возложения специальных обязанностей готовит Комиссия и подает их в Кабинет министров после проведения консультаций с секретарем Энергетического Сообщества.
Кроме того, по информации источника на рынке электроэнергии, стоимость электричества для украинцев точно не поменяется до нового года.
Уточним, что в нашей стране действует тариф на электроэнергию с 1 марта 2017 года. В частности, при потреблении до 100 кВт/ч тариф составляет 0,90 грн (с НДС), а за объем свыше 100 кВт — 1,68 грн.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, электроэнергия, повышение тарифов
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