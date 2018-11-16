В Украине повысили стоимость электронных виз

16.11.2018 21:19

Начиная с 1 января 2019 года в Украине повысят стоимость оформления электронных виз до 85 долларов.



Об этом говорится в постановлении правительства от 14 ноября.



Отмечается, что Кабинет министров уже одобрил изменения в правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, которыми предусматриваются новые процедуры начиная с 1 января.



В постановлении также указывается, что с января будет отменено оформление иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через госграницу в международных аэропортах Борисполь, Жуляны и Одесса, так как им с апреля 2018 года Министерство иностранных дел централизованно оформляет электронные визы.



Стоимость электронной визы с 1 января вырастет на 20 долларов, то есть вместо 65 она будет стоить 85 долларов.



Также планируют расширить перечень оснований для оформления электронной визы. В дополнение к деловой и туристической цели въезда вводятся электронные визы для поездок в Украину с частной целью, для лечения, деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям СМИ.

Источник : https://zi.dn.ua