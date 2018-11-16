Жители Харькова вышли на митинг под здание городского совета из-за отсутствия отопления

16.11.2018 17:40

В Харькове люди вышли на митинг под здание горсовета из-за отсутствия отопления.

В центре города в пятницу, 16 ноября, под администрацией собралось около 30 местных жителей, которые до сих пор мерзнут без отопления. Митингующие обращались с вопросами к заместителю мэра города Андрею Руденко.

По его словам, на сегодня в работе около 30 домов, и сегодня их должны подключить к отоплению.

Кроме того он отметил, что проблемы есть, но они связаны со стояками, а конкретнее - с "развоздушкой" труб. Этот процесс должен осуществляться только в холодное время.

Также чиновник добавил, что в этом году поменяли около 40 километров труб. Это квартальные и магистральные трубы.

Источник : https://antikor.com.ua