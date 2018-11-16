Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Жители Харькова вышли на митинг под здание городского совета из-за отсутствия отопления

16.11.2018 17:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жители Харькова вышли на митинг под здание городского совета из-за отсутствия отопления

В Харькове люди вышли на митинг под здание горсовета из-за отсутствия отопления. 

В центре города в пятницу, 16 ноября, под администрацией собралось около 30 местных жителей, которые до сих пор мерзнут без отопления. Митингующие обращались с вопросами к заместителю мэра города Андрею Руденко.

По его словам, на сегодня в работе около 30 домов, и сегодня их должны подключить к отоплению.

Кроме того он отметил, что проблемы есть, но они связаны со стояками, а конкретнее - с "развоздушкой" труб. Этот процесс должен осуществляться только в холодное время. 

Также чиновник добавил, что в этом году поменяли около 40 километров труб. Это квартальные и магистральные трубы.

Источник : https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, Харьков, митинг
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх