- Индексацию пенсий в 2019 году проведут с 1 марта10:01
- Украинцам поднимут цену за электроэнергию: когда и на сколько09:45
- В Горловке боевики «ДНР» устроили проверку транспорта. Ищут «военнослужащего»09:15
- У заробитчан будут отнимать деньги при въезде в Украину: даже, если не заработали09:01
- Пушилин собрался с войной на Мариуполь, Краматорск и Славянск08:30
- Боевики что-то "перепутали": на позициях "ДНР" под Донецком прогремели взрывы – разведка показала первое фото07:45
- В Горловке жители слышали мощные взрывы и видели клубы дыма07:30
- В Донецкой области началась реконструкция КПВВ «Майорск». Что изменится?07:12
- Пушилин сразу после "победы" издал скандальный "закон": указ "поставил на уши" всю "ДНР" – громкие подробности23:48
- Боевики «ДНР» устанавливают вблизи дорог ловушки с противопехотными минами23:24
Зима в Украине будет аномальной и с отклонениями от нормы: метеоролог раскрыла подробности по декабрю и январю
Несмотря на резкое ноябрьское похолодание, первый снег, дожди в регионах, предстоящая зима будет теплой.
Более того, и декабрь и январь для большинства регионов Украины пройдут с плюсовой, не характерной для этой поры, температурой воздуха, передает "Диалог.UA". О подробностях предстоящей зимы 2018-2019 "Украинской правде" рассказала завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух.
По ее словам, температура зимой будет аномальной, с отклонениями от общепринятой нормы. "Зима будет теплой. Средняя за месяц температура в декабре может быть на 1-2 градуса выше, чем в начале этого века.
Она будет плюсовая на территории Украины. Это где-то от +3... +4 в Сумской и Черниговской областях до +6... +7 градусов на юге Украины и Закарпатье", - обрадовала Балабух. Она также заявила, что январь будет еще теплее, чем декабрь. Примерно на 2-3 градуса выше климатической отметки. "Только в северных и северо-восточных областях останется минусовой. Это от -1 в Черниговской и Сумской областях до +5 и выше на юге", - предупредила Балабух. Пока невозможно дать точный прогноз относительно снега на Новый Год и Рождество.
Балабух добавляет, что при вышеуказанном прогнозе и озвученной плюсовой температуре возможны осадки. В виде дождя на юге, а на севере в виде снега, местами мокрого. Ранее появился контрастный прогноз погоды на предстоящие зимние праздники.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, зима, прогноз погоды
- Погода в Украине 4 декабря: холодно, без осадков
- Зима останется в воспоминаниях: ученые сделали неутешительный климатический прогноз Украине
- Сегодня по всей Украине будет стоять облачная дождливая погода
- Погода в Украине на 18 января: снегопад, сильный ветер
- Погода в Украине 10 февраля: без существенных осадков, холодно
- Погода в Украине на 22 декабря: в некоторых регионах пройдут дожди
- В Горловке боевики «ДНР» устроили проверку транспорта. Ищут «военнослужащего»09:15
- Пушилин собрался с войной на Мариуполь, Краматорск и Славянск08:30
- Боевики что-то "перепутали": на позициях "ДНР" под Донецком прогремели взрывы – разведка показала первое фото07:45
- В Горловке жители слышали мощные взрывы и видели клубы дыма07:30
- В Донецкой области началась реконструкция КПВВ «Майорск». Что изменится?07:12
- Пушилин сразу после "победы" издал скандальный "закон": указ "поставил на уши" всю "ДНР" – громкие подробности23:48
- Боевики «ДНР» устанавливают вблизи дорог ловушки с противопехотными минами23:24
- Пушилин хочет мира на Донбассе «на условиях ДНР»22:23
- «Не паникуем». В ОРДО прогремели 2 взрыва, валит черный дым20:54
- Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина20:18
- Индексацию пенсий в 2019 году проведут с 1 марта10:01
- Украинцам поднимут цену за электроэнергию: когда и на сколько09:45
- Ученые научились подделывать отпечатки пальцев09:30
- В Горловке боевики «ДНР» устроили проверку транспорта. Ищут «военнослужащего»09:15
- У заробитчан будут отнимать деньги при въезде в Украину: даже, если не заработали09:01
- Английская Премьер-лига ввела "видеосудью"08:55
- Названы самые распространенные ошибки при лечении насморка08:47
- Пушилин собрался с войной на Мариуполь, Краматорск и Славянск08:30
- Битва продлится минуты: сбывается страшное пророчество об Апокалипсисе08:15
- Что ждет Знаки Зодиака в конце 2018 года08:00
- Названы самые распространенные ошибки при лечении насморка08:47
- Что ждет Знаки Зодиака в конце 2018 года08:00
- Почему нельзя выносить мусор вечером21:48
- Страшно смотреть: появились последние прижизненные фото Кобзона18:54
- Елена Флоренская: Нам всем нужно вернуться в Донецк12:29
- Преследует нас даже в магазинах: какая музыка плохо влияет на психику22:32
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились22:04
- Медики рассказали, кому особенно полезна хурма18:37
- Популярный антисептик запретили в Украине17:45
- Дергается глаз: о чем предупреждает эта примета17:00
- Власти "ДНР" не выпускают людей из Донецка в Украину на блокпостах - люди напуганы, ситуация тревожная
- Ходаковский объяснил, как будет распределено «пустующее жилье» в ОРДО
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать
- Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение
- Из-за чего переселенцев в Мариуполе могут лишить пенсии
- «Не паникуем». В ОРДО прогремели 2 взрыва, валит черный дым
- Есть положительный момент: Наев рассказал о ситуации после «выборов» на неподконтрольном Донбассе
- Боевики «ДНР» на блокпостах вводят дополнительную проверку документов