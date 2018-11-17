- У кого из пенсионеров больше всего увеличилась пенсия21:47
- В МИД Украины вызвали посла Венгрии в связи с антиукраинскими высказываниями венгерского руководства19:39
- Настоящее испытание: синоптики дали тревожный прогноз19:17
- В Украине создали БТР из натовской стали17:54
- Смертельная инфекция: Польша закроет двери перед заробитчанами17:36
- Это не статус: Тука сравнил ВПЛ с беременными и высказался о «пенсионных туристах»13:44
- Не Донбасс и не Крым: украинский генерал пояснил, что может довести до масштабной войны с Россией11:24
- Правоохранители задержали на Донбассе боевика незаконного вооруженного формирования "Оплот" 22:52
- День студента 2018: история праздника , какого числа празднуют в Украине22:38
- Части украинцев запретят алкоголь и сигареты: как это будет22:00
У кого из пенсионеров больше всего увеличилась пенсия
За минувший год средняя пенсия в Украине выросла на 36% с 1 828 грн до 2 479 грн. По данным Офиса по финансовому и экономическому анализу в Верховной Раде, за три года до этого (с 2013 по 2016 г.) наблюдался ежегодный рост не более, чем на 10%.
Об этом сообщают "Финансовые новости"
Так, за последние пять лет больше всего увеличились пенсии у судей и военнослужащих. За этот же период незначительно сократились пенсии у депутатов.
К примеру, пенсия судьи в 2013 году составляла порядка 12 тыс. грн, а уже в первом полугодии 2018-го превысила 25 тыс. грн. Три тыс. человек получают данную пенсию.
Что касается военнослужащих, в 2013 году средняя пенсия у них составляла 2 тыс. 373 грн. По состоянию на первое полугодие 2018-го – 4 тыс. 206 грн. Более 600 тыс. человек получает такую пенсию.
У нарлепов отмечается незначительное уменьшение. С 15,3 тыс. грн (по состоянию на 2013 год) до 15,1 тыс. гривен (по итогам 2017-го). Такую пенсию сейчас получает тысяча человек.
Вместе с тем общее количество пенсионеров в Украине сократилось на 2,1 млн.
Для сравнения. По данным за І полугодие 2018 года:
Средняя пенсия по возрасту – 2 тыс. 479 грн. Получает 10,5 млн граждан.
Социальная пенсия, которую получают те, у кого нет минимального страхового стажа, – 1 тыс. 500 гривен. Получает 121 тыс. человек.
Пенсии для «чернобыльцев» – 3 тыс. 800 грн. Получает 81 тыс. чел
Теги: Донбасс, пенсионер, увеличение, пенсии
- В Донецкой области увеличивается продолжительность жизни
- В Дружковке тайник с ювелирными изделиями пенсионерки обчистила «соцработница»
- Пенсионный возраст пока оставят в покое
- В Донбассе пожар унес жизнь пенсионерки
- Мариупольские пенсионерки устроили в маршрутке "бои без правил"
- В Донецке нет отопления. Жители возмущаются, сколько "надо еще чуть-чуть подождать"?
- В Луганске наступает «конец света»: отключены свет, отопление, Интернет. Люди в отчаянии пытаются выжить22:04
- В Мариуполе отметили День недоношенного ребенка21:03
- В ОРЛО часть шахтеров уволили из-за акции протеста20:29
- Украинские военные и боевики глушили беспилотник ОБСЕ20:20
- Закос под мирных: боевик ДНР слил ценную информацию19:56
- Армия РФ готовится к атаке на Донбассе: светлодарское направление охватили жаркие атаки19:03
- Кабмин выделил на жилье для переселенцев Донбасса около 3 млн грн18:24
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку18:15
- В Мариуполе в пожаре погибли бабушка и внук17:17
- В Макеевке закрывают очередное предприятие. Людей увольняют17:01
- В Луганске наступает «конец света»: отключены свет, отопление, Интернет. Люди в отчаянии пытаются выжить22:04
- У кого из пенсионеров больше всего увеличилась пенсия21:47
- Гибель Черновола, отравление Ющенко – Москва зачищала поле и все было отлично, пока не появился Порошенко, – ветеран АТО21:23
- В Мариуполе отметили День недоношенного ребенка21:03
- Плачет "девочка в автомате": умер певец Евгений Осин20:45
- В ОРЛО часть шахтеров уволили из-за акции протеста20:29
- Украинские военные и боевики глушили беспилотник ОБСЕ20:20
- Закос под мирных: боевик ДНР слил ценную информацию19:56
- В МИД Украины вызвали посла Венгрии в связи с антиукраинскими высказываниями венгерского руководства19:39
- Настоящее испытание: синоптики дали тревожный прогноз19:17
- Гибель Черновола, отравление Ющенко – Москва зачищала поле и все было отлично, пока не появился Порошенко, – ветеран АТО21:23
- В чем встречать Новый, 2019-й, год по знаку зодиака18:41
- Эгоизм «хитровывернутых патриотов», или чего хотят «евробляхеры»16:26
- Что нужно сделать перед выходом из дома: 12 примет на удачу15:08
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года13:10
- Ученые рассказали о неожиданной пользе ожирения 12:30
- Помощь другим полезна для здоровья22:16
- Медики подсказали, как защититься от инфекций дома21:34
- Как похудеть зимой: врачи назвали самую полезную диету19:46
- Как подготовиться к Новому году: совет астролога по одежде и сервировке стола17:20
- Власти "ДНР" не выпускают людей из Донецка в Украину на блокпостах - люди напуганы, ситуация тревожная
- Ходаковский объяснил, как будет распределено «пустующее жилье» в ОРДО
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились
- Его фильмы знают все: умер легендарный советский актер
- Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина
- Из-за чего переселенцев в Мариуполе могут лишить пенсии
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать
- «Десантники-бандеровцы, ненавидящие Донбасс»: «штурм» ВСУ вызвал панику среди боевиков «ДНР»
- Пушилин собрался с войной на Мариуполь, Краматорск и Славянск