Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине создали БТР из натовской стали

17.11.2018 17:54
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине создали БТР из натовской стали

Украинские конструкторы удивили новым БТР с экспериментальным корпусом из бронированной стали производства одной из стран НАТО.

Об этом сообщается на сайте Укроборонпрома, передает apostrophe.ua.

"Экспериментальный корпус, для изготовления которого было необходимо сварить более 1800 отдельных деталей, из которых почти 1000 - бронированные, в ближайшее время будет направлен на полигон для проведения испытаний под контролем Министерства обороны Украины. Для этого корпус будет обстрелян с минимальных дистанций из различного вооружения, в частности, крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.



Теги: Украина, Донбасс, НАТО, броня, сварка, БТР, Минобороны, Укроборонпром
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх