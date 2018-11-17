Последние новости раздела
- Настоящее испытание: синоптики дали тревожный прогноз19:17
- В Украине создали БТР из натовской стали17:54
- Смертельная инфекция: Польша закроет двери перед заробитчанами17:36
- Это не статус: Тука сравнил ВПЛ с беременными и высказался о «пенсионных туристах»13:44
- Не Донбасс и не Крым: украинский генерал пояснил, что может довести до масштабной войны с Россией11:24
- Правоохранители задержали на Донбассе боевика незаконного вооруженного формирования "Оплот" 22:52
- День студента 2018: история праздника , какого числа празднуют в Украине22:38
- Части украинцев запретят алкоголь и сигареты: как это будет22:00
- Часть аннексированного Крыма погрузилась во тьму из-за аварии21:48
- В Украине повысили стоимость электронных виз21:19
В Украине создали БТР из натовской стали
17.11.2018 17:54
Украинские конструкторы удивили новым БТР с экспериментальным корпусом из бронированной стали производства одной из стран НАТО.
Об этом сообщается на сайте Укроборонпрома, передает apostrophe.ua.
"Экспериментальный корпус, для изготовления которого было необходимо сварить более 1800 отдельных деталей, из которых почти 1000 - бронированные, в ближайшее время будет направлен на полигон для проведения испытаний под контролем Министерства обороны Украины. Для этого корпус будет обстрелян с минимальных дистанций из различного вооружения, в частности, крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.
Теги: Украина, Донбасс, НАТО, броня, сварка, БТР, Минобороны, Укроборонпром
Читайте также:
- РФ нашла повод, чтобы стянуть войска к украинской границе
- Украина получит от стран НАТО почти 40 млн евро
- Оборонпром Украины на подъеме: Порошенко показал экспериментальную новинку - супернадежный корпус к БТР-4
- "Россия показывает, что готова! Нам надо готовиться к тому, что это будет самая сложная ситуация, которая была в украинской истории", - эксперт рассказал, зачем РФ на самом деле устроила "Запад - 2017"
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО
- Украинские военные и боевики глушили беспилотник ОБСЕ19:00
- Кабмин выделил на жилье для переселенцев Донбасса около 3 млн грн18:24
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку18:15
- В Мариуполе в пожаре погибли бабушка и внук17:17
- В Макеевке закрывают очередное предприятие. Людей увольняют17:01
- В районе Желобка идут сильные бои16:43
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»16:05
- Из гетто на свободу: в сети показали огромную очередь на выезд с оккупированного Донбасса15:36
- На Донбассе пенсионеров-ВПЛ заставляют страховаться от выезда на неподконтрольную территорию15:32
- Боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ разрешение из «министерства»14:46
- Настоящее испытание: синоптики дали тревожный прогноз19:17
- Украинские военные и боевики глушили беспилотник ОБСЕ19:00
- В чем встречать Новый, 2019-й, год по знаку зодиака18:41
- Кабмин выделил на жилье для переселенцев Донбасса около 3 млн грн18:24
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку18:15
- В Украине создали БТР из натовской стали17:54
- Смертельная инфекция: Польша закроет двери перед заробитчанами17:36
- В Мариуполе в пожаре погибли бабушка и внук17:17
- В Макеевке закрывают очередное предприятие. Людей увольняют17:01
- В районе Желобка идут сильные бои16:43
- В чем встречать Новый, 2019-й, год по знаку зодиака18:41
- Эгоизм «хитровывернутых патриотов», или чего хотят «евробляхеры»16:26
- Что нужно сделать перед выходом из дома: 12 примет на удачу15:08
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года13:10
- Ученые рассказали о неожиданной пользе ожирения 12:30
- Помощь другим полезна для здоровья22:16
- Медики подсказали, как защититься от инфекций дома21:34
- Как похудеть зимой: врачи назвали самую полезную диету19:46
- Как подготовиться к Новому году: совет астролога по одежде и сервировке стола17:20
- Что делать с мужем-детоненавистником16:00
- Власти "ДНР" не выпускают людей из Донецка в Украину на блокпостах - люди напуганы, ситуация тревожная
- Ходаковский объяснил, как будет распределено «пустующее жилье» в ОРДО
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились
- Его фильмы знают все: умер легендарный советский актер
- Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина
- Из-за чего переселенцев в Мариуполе могут лишить пенсии
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать
- «Десантники-бандеровцы, ненавидящие Донбасс»: «штурм» ВСУ вызвал панику среди боевиков «ДНР»
- Пушилин собрался с войной на Мариуполь, Краматорск и Славянск
- Пушилин сразу после "победы" издал скандальный "закон": указ "поставил на уши" всю "ДНР" – громкие подробности