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Янукович не сможет сказать свое последнее слово. Очень тяжелая травма,— адвокат

18.11.2018 11:29
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Янукович не сможет сказать свое последнее слово. Очень тяжелая травма,— адвокат

Экс-президент Украины Виктор Янукович действительно получил тяжелую травму и находится в одной из больниц Москвы. Об этом сообщил один из его адвокатов Александр Горошинский, пишет ДонПресс.
По его словам, из-за травмы Янукович не сможет выступить со своим последним словом в суде о государственной измене в Киеве.
«Я встретился с ним в больнице. Диагноз точно сказать не могу, это будет некорректно. Но травма достаточно тяжелая и он не может двигаться»,— рассказал адвокат.
Он также уточнил, что травма носит спортивный характер.
Ранее информацию о госпитализации Януковича распространили российские СМИ — по их сведениям экс-президент травмировался во время игры в теннис.



Теги: Донбасс, президент, травма, Янукович
 
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