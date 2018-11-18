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«Мы сможем выдавить Россию из Украины», - сенатор США

18.11.2018 16:36
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«Мы сможем выдавить Россию из Украины», - сенатор США

Как передает replyua.net, сенатор США Крис Кунс в интервью одному из изданий заявил, что для США не составит труда выдавить Россию из Украину, но при одном условии – должна быть максимальная поддержка Вашингтона со стороны его союзников в Европе, нельзя подыгрывать лоббистам Москвы и распорашивать силы в разные стороны.
По словам американца, как только освобождение Украины от России станет приоритетом № 1 в США и Европе – это задание будет выполнено в кратчайшие сроки, механизмов более, чем достаточно. Как пример, Крис Кунс назвал оккупацию СССР стран Балтии. Тогда США проявили стойкую позицию и на протяжении десятилетий выступали против агрессии СССР. Впоследствии Литва, Латвия, Эстония получили не только независимость, но и стали полноправными членами ЕС и НАТО.
Крис Кунс подчеркнул, что он лично полностью поддерживает Дональда Трампа в его решении выделять финансирование на то, чтобы поставлять в Украину больше летального высокоточного оружия, что сможет гарантировать этой стране ее суверенитет и останавливать наступление российских войск. Кроме того, сенатор отметил, что нужно больше военный учений совместно с Украиной, больше инвестиций в саму Украину.



Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, сенатор
 
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