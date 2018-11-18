Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Харькове в ресторане внезапно умерла 20-летняя девушка

18.11.2018 16:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Харькове в ресторане внезапно умерла 20-летняя девушка

В одном из ресторанов города Харькова на улице Лермонтовской умерла 20-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Инцидент произошел 17 ноября, в 23:00.
Как сообщили медики скорой помощи, по предварительным данным, сердце девушки остановилось в результате приступа астмы. Реанимировать пострадавшую врачам не удалось.
Обстоятельства инцидента выясняются, решается вопрос о квалификации события по УК Украины.



Теги: Донбасс, Харьков, девушка, ресторан, смерть
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх