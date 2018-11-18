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В Харькове в ресторане внезапно умерла 20-летняя девушка
18.11.2018 16:19
В одном из ресторанов города Харькова на улице Лермонтовской умерла 20-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Инцидент произошел 17 ноября, в 23:00.
Как сообщили медики скорой помощи, по предварительным данным, сердце девушки остановилось в результате приступа астмы. Реанимировать пострадавшую врачам не удалось.
Обстоятельства инцидента выясняются, решается вопрос о квалификации события по УК Украины.
Теги: Донбасс, Харьков, девушка, ресторан, смерть
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