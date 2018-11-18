В Харькове в ресторане внезапно умерла 20-летняя девушка

18.11.2018 16:19

В одном из ресторанов города Харькова на улице Лермонтовской умерла 20-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Инцидент произошел 17 ноября, в 23:00.

Как сообщили медики скорой помощи, по предварительным данным, сердце девушки остановилось в результате приступа астмы. Реанимировать пострадавшую врачам не удалось.

Обстоятельства инцидента выясняются, решается вопрос о квалификации события по УК Украины.