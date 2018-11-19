Адресность субсидий: Рева призвал «заробитчан» из Украины декларировать доходы

19.11.2018 20:05

Министр социальной политики Андрей Рева призвал тех украинских граждан, которые работают в других странах, декларировать доходы для обеспечения принципа адресности при назначении субсидий. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Предложение о необходимости декларирования доходов вызвано вопросом расчета размера субсидий, а не с целью их налогообложения. Иначе, работники получают двойные преференции по сравнению с другими гражданами. Дело в том, что все желающие получить субсидию должны декларировать все свои доходы, как те, что они получают в Украине, так и те, которые поступают из-за рубежа. На практике происходит следующее – кто живет и работает в Украине, платит налоги и ЕСВ, часто не получает субсидию, поскольку честно декларирует все доходы (именно за счет уплаченых этими людьми налогов государство предоставляет субсидии гражданам). А те, кто получают доходы из-за границы, как правило, их не декларируют при обращении за субсидией. В результате им субсидия начисляется в большем размере, чем это могло быть при честном декларировании доходов. Это происходит за счет нас с вами – налогоплательщиков в Украине», – отметил Рева.

По словам министра соцполитики, о налогообложении в результате декларации доходов, полученных из-за границы не может идти речи, поскольку все налоги с этих доходов были уплачены в государстве пребывания, а их обложение налогом в Украине было бы двойным налогообложением.

«Когда гражданин обращается за субсидией, он обязан указать свои доходы, поскольку эти средства он тратит на собственные нужды. Но, если он не желает это делать, то нет никаких проблем – но тогда не нужно обращаться за субсидией», – добавил Андрей Рева.

Следует отметить, что в Министерстве социальной политики Украины убеждены, что механизм полной монетизации субсидий заработает с 1 января 2019 года.

Источник: https://dnews.dn.ua