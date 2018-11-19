- Почему Пушилин не намерен церемониться с народом20:23
- Адресность субсидий: Рева призвал «заробитчан» из Украины декларировать доходы20:05
- Падающая нефть больно ударила по России: уже в декабре Путина ждет неприятный "сюрприз" 19:48
- В кровопролитных боях с террористами ВСУ понесли нелетальные потери: боевая сводка 19:35
- Стало известно при каком условии монетизация субсидий заработает со следующего года19:17
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Эксперты прогнозируют глобальный обвал биткоина18:45
- Тымчук: РФ готовится перебросить на Донбасс сирийских военных18:30
- Оккупационные «власти ДНР» пугают людей «военными сборами»18:20
- Диссидент объяснил, почему третьего Майдана не будет17:49
Адресность субсидий: Рева призвал «заробитчан» из Украины декларировать доходы
Министр социальной политики Андрей Рева призвал тех украинских граждан, которые работают в других странах, декларировать доходы для обеспечения принципа адресности при назначении субсидий. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.
«Предложение о необходимости декларирования доходов вызвано вопросом расчета размера субсидий, а не с целью их налогообложения. Иначе, работники получают двойные преференции по сравнению с другими гражданами. Дело в том, что все желающие получить субсидию должны декларировать все свои доходы, как те, что они получают в Украине, так и те, которые поступают из-за рубежа. На практике происходит следующее – кто живет и работает в Украине, платит налоги и ЕСВ, часто не получает субсидию, поскольку честно декларирует все доходы (именно за счет уплаченых этими людьми налогов государство предоставляет субсидии гражданам). А те, кто получают доходы из-за границы, как правило, их не декларируют при обращении за субсидией. В результате им субсидия начисляется в большем размере, чем это могло быть при честном декларировании доходов. Это происходит за счет нас с вами – налогоплательщиков в Украине», – отметил Рева.
По словам министра соцполитики, о налогообложении в результате декларации доходов, полученных из-за границы не может идти речи, поскольку все налоги с этих доходов были уплачены в государстве пребывания, а их обложение налогом в Украине было бы двойным налогообложением.
«Когда гражданин обращается за субсидией, он обязан указать свои доходы, поскольку эти средства он тратит на собственные нужды. Но, если он не желает это делать, то нет никаких проблем – но тогда не нужно обращаться за субсидией», – добавил Андрей Рева.
Следует отметить, что в Министерстве социальной политики Украины убеждены, что механизм полной монетизации субсидий заработает с 1 января 2019 года.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, декларация, субсидия
- НАБУ РОЗСЛІДУЄ НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ ТА МАХІНАЦІЇ В ДЕКЛАРАЦІЇ ДЕПУТАТА З ПАСПОРТОМ ІНШОЇ КРАЇНИ ВАДИМА РАБІНОВИЧА
- В Украине насчитали четырех гривневых миллиардеров
- Уроды, никак не нажрутся: новые грабительские налоги разгневали украинцев
- В Украине по-новому начали назначать субсидию: появились подробности
- Супруга губернатора Донецкой области Павла Жебривского купила "Лексус" за 1,5 млн. грн.
- Савченко раскрыла секреты своих доходов
- Почему Пушилин не намерен церемониться с народом20:23
- В кровопролитных боях с террористами ВСУ понесли нелетальные потери: боевая сводка 19:35
- Оккупационные «власти ДНР» пугают людей «военными сборами»18:20
- В центре оккупированного Донецка боевики перекроют движение автомобилей: ходит только общественный транспорт 17:30
- Где дают кредит без работы17:23
- Часть ОРДО временно останется без телевидения17:03
- "ДНР" хочет отбирать квартиры украинцев в оккупированном Донецке: Ходаковский рассказал, у кого заберут жилье16:45
- В Мариуполе агрессивный пассажир троллейбуса избил патрульного16:01
- По Донецку передвигаются пьяные «патрули боевиков ДНР»15:48
- Боевики внезапно перекрыли центр Донецка: завтра Пушилина и оккупированный Донбасс ждет "историческое событие"13:18
- Почему Пушилин не намерен церемониться с народом20:23
- Адресность субсидий: Рева призвал «заробитчан» из Украины декларировать доходы20:05
- Падающая нефть больно ударила по России: уже в декабре Путина ждет неприятный "сюрприз" 19:48
- В кровопролитных боях с террористами ВСУ понесли нелетальные потери: боевая сводка 19:35
- Стало известно при каком условии монетизация субсидий заработает со следующего года19:17
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Эксперты прогнозируют глобальный обвал биткоина18:45
- Тымчук: РФ готовится перебросить на Донбасс сирийских военных18:30
- Оккупационные «власти ДНР» пугают людей «военными сборами»18:20
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Новогодний стол: этот предмет привлекает в дом бедность15:17
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
- Его фильмы знают все: умер легендарный советский актер
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»