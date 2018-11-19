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Что нельзя делать в церковные праздники
Ко церковным праздникам нередко приурочены некоторые запреты. Соблюдение правил, предписанных церковью, а также заветов предков избавит от неурядиц и неудач.
Многие верующие считают, что в дни церковных праздников мирские дела находятся под полным запретом, и их выполнение может отрицательно сказаться не только на удаче, но и на здоровье. Однако церковь не так строга, и эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с самыми распространенными запретами, чтобы в особые дни не подвергать себя и своих близких опасности.
Церковные запреты
Церковь запрещает браниться и сквернословить в дни почитания святых. Брань и ругань привлекают неудачи, и Высшие Силы могут прогневаться.
В праздники важно отказаться от увеселительных мероприятий, посвятить время семье и молитвам, чтобы не останавливаться в духовном развитии.
Под запретом употребление алкоголя, курение, переедание и иные пагубные привычки. Исключение составляет красное церковное вино, которым можно причащаться в некоторые из праздничных дат.
Священнослужители допускают уборку, мытье и иные заботы, которые необходимы. Под запретом остается работа, которую можно перенести на будние дни. Семьям с маленькими детьми или пожилыми родственниками, требующими ухода, можно без опаски выполнять необходимые работы. Ни один священнослужитель не запрещает ухаживать за близкими, ведь это Богоугодное дело.
Оставить следует заботы о хозяйстве: полив и пересадка растений могут подождать, а вот кормление домашних животных или скотины, надлежащая уборка в местах, где она содержится, не возбраняется. Важно лишь рассчитать силы и не выполнять работу в ущерб молитвам и походу в церковь.
Заниматься рукоделием в праздничные дни не стоит, поскольку в современном мире это занятие превратилось в хобби. Тем, кто зарабатывает на жизнь шитьем, также стоит отложить рукоделие, если только это не важный заказ. В случае если вам нужно срочно пришить пуговицу или выполнить иную мелкую работу, вы можете сделать это без опаски.
В праздничные дни нельзя охотиться и убивать животных. Такой грех может не только отвернуть удачу от человека, но и навлечь на его семью несчастья. В прежние времена старались не прикасаться даже к насекомым, чтобы ненароком не прогневить Господа.
В день Ильи пророка нельзя купаться в открытых водоемах. Однако этот запрет в большей степени касается опасений за жизнь, ведь в августе нередки грозы, которые могут ударить в водоем.
Под церковным запретом использование острых и колющих предметов в день почитания святого Иоанна, которому отрубили голову. 11 сентября лучше воспользоваться ложкой, чтобы не навлечь на себя беды.
Народные приметы
Суеверия наших предков были связаны с жизненным укладом далеких времен, который трудно представить в современном мире. Большинство запретов, пришедших к нам из глубины веков, потеряли актуальность, однако некоторые из них до сих пор помогают справиться с неурядицами и привлечь в жизнь благополучие.
По примете, в день церковного праздника нельзя мыться. Раньше для этого нужно было приложить немало сил: заготовить дрова, натаскать воды, затопить баню. Сейчас ополоснуться не составит труда, ведь для этого нужно всего лишь повернуть кран.
Запрет касался стирки белья, ведь наши прабабки для этого спускались на речку, полоскали и отжимали большое количество одежды и постельных принадлежностей, а затем несли домой. Сейчас стирка занимает у домохозяек минимум времени, ведь всю работу выполняет стиральная машинка.
Работы в огороде запрещены из-за больших затрат времени и сил, но в современном мире очень небольшой процент людей живет натуральным хозяйством. Большинство же вполне может оставить дела на дачах и огородах в дни праздников.
В праздничные дни, отмеченные в церковном календаре, уделите время молитвам, даже если не можете посетить церковь. Начинайте любую работу с обращения к Высшим Силам, чтобы получить благословение. Священнослужители рекомендуют помигать ближним и не отказываться от работы, если она несет добро.
Теги: Донбасс, праздник, запрет, церковь, православие
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