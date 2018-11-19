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Диссидент объяснил, почему третьего Майдана не будет
Начало "третьего майдана" из-за повышения цен на газ или других экономических факторов маловероятно, в то же время, он может произойти, если власть попытается повернуться к ориентации на Россию во внешней политике. Об этом "Апострофу" рассказал советский диссидент Иосиф Зисельс.
"Есть недовольство, но оно есть всегда. Украинцы так устроены, что они всегда недовольны своей властью, и слава богу! Мы не должны любить свою власть. Мы должны с ней взаимодействовать до тех пор, пока она прислушивается к голосу гражданского общества, с одной стороны, прислушиваться к голосу наших союзников на Западе, и отталкивается от восточного направления. До тех пор, пока власть хоть как-то этому следует, Майдана не будет. Он будет, когда кто-то, если найдутся такие "смельчаки", потому что это самоубийство, попытается опять повернуть нас к России, - их сметет", – отмечает Зисельс.
Кроме того, по его словам, повышение цен на газ – это необходимость, на которую другие страны бывшего коммунистического лагеря пошли уже давно.
"Повышение цены на газ на 23% не может вызвать поворот истории. Оно может заставить правительство пойти на уступки, может быть, сделать не 23%, а 18%. Но если вспомнить, то в начале 90-х годов Прибалтийские страны и Польша сразу подняли цены до мировых, и это была просто катастрофа для людей пожилого возраста и пенсионеров. Потому что пенсии не могли отреагировать так быстро, и ресурсов не было, это был шок. А мы растянули это на тридцать лет. Это надо делать. Я понимаю, что люди недовольны: зарплаты низкие, пенсии низкие, платить нечем, но экономические законы к этому нас подталкивают. Все мы хотим быть частью цивилизованного мира, мы должны действовать в соответствии с этими правилами", – подчеркивает Зисельс.
Источник: https://from-ua.com
Теги: экономика, Украина, Донбасс, газ, Майдан, власть
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