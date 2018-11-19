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"Евробляхи" организовывают бессрочный протест
20 ноября, во вторник, владельцы автомобилей с европейскими номерами планируют выйти на всеукраинскую акцию протеста против увеличения таможенных платежей, передает replyua.net со ссылкой на пост сообщества "Авто Евро Сила" в "Фейсбук".
"Информируем Вас о всех местах акций гражданского неповиновения, которые пройдут 20 ноября при участии ОО "Авто Евро Сила", а также других общественных организаций и активистов", – заявили в сообществе. Отмечается, все акции будут бессрочными и будут происходить до момента получения результатов по вопросу отмены законопроектов, которые были приняты без учета требований общественности, в частности - об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза.
Напомним, Верховная Рада 8 ноября, в четверг, приняла во втором чтении за основу и в целом один из базовых проектов закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств", "ЗА" проголосовало 250 депутатов. Этот нормативно-правовой акт предусматривает снижение таможенных пошлин на регистрацию автомобилей с европейскими номерными знаками. "Акцизный сбор на авто будут рассчитывать на основе таких базовых ставок: новые авто с бензиновым двигателем - 50 евро вместо нынешних 102 евро, а с дизельным двигателем - 75 евро. При этом, в зависимости от объема двигателя и возраста машины, размер пошлин будет изменяться согласно коэффициенту с поправкой на возраст автомобиля." - рассказали в ВРУ.
Теги: Донбасс, протест, номерной знак, растаможивание, автомобиль
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