"Евробляхи" организовывают бессрочный протест

19.11.2018 13:00

20 ноября, во вторник, владельцы автомобилей с европейскими номерами планируют выйти на всеукраинскую акцию протеста против увеличения таможенных платежей, передает replyua.net со ссылкой на пост сообщества "Авто Евро Сила" в "Фейсбук".



"Информируем Вас о всех местах акций гражданского неповиновения, которые пройдут 20 ноября при участии ОО "Авто Евро Сила", а также других общественных организаций и активистов", – заявили в сообществе. Отмечается, все акции будут бессрочными и будут происходить до момента получения результатов по вопросу отмены законопроектов, которые были приняты без учета требований общественности, в частности - об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза.



Напомним, Верховная Рада 8 ноября, в четверг, приняла во втором чтении за основу и в целом один из базовых проектов закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств", "ЗА" проголосовало 250 депутатов. Этот нормативно-правовой акт предусматривает снижение таможенных пошлин на регистрацию автомобилей с европейскими номерными знаками. "Акцизный сбор на авто будут рассчитывать на основе таких базовых ставок: новые авто с бензиновым двигателем - 50 евро вместо нынешних 102 евро, а с дизельным двигателем - 75 евро. При этом, в зависимости от объема двигателя и возраста машины, размер пошлин будет изменяться согласно коэффициенту с поправкой на возраст автомобиля." - рассказали в ВРУ.