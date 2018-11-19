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Эксперты прогнозируют глобальный обвал биткоина

19.11.2018 18:45
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Эксперты прогнозируют глобальный обвал биткоина

Эксперты: Обвал биткоина только начинается, курс – на 1500 долларов. Падение курса биткоина только начинается, стоимость главной криптовалюты может опуститься до 1,5 тыс. долларов за токен.

Такой прогноз озвучили аналитики Bloomberg Intelligence, – передает Сегодня.

“Аналитики прогнозируют, что цена может упасть до 1,5 тыс. долларов, что будет означать еще одно падение более чем на 70% от текущих уровней”, -пишет Bloomberg.

Биткоин в 2018 году потерял более 60% стоимости. Вместе с главной криптовалютой “посыпались” и альткоины, включая XRP (Ripple) и Bitcoin Cash.

Специалисты напомнили, что от падения биткоина страдают и производители компьютерной техники. Так, доход Nvidia резко упал без майнингового ажиотажа. С начала октября-2018 акции компании демонстрируют нисходящую динамику.

“Снижение цены акций Nvidia отражает будущее, когда спрос на криптовалюты обвалится”, – считает Питер Майлоу, главный специалист по инвестициям в Creative Planning.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, обвал, биткоин
 
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