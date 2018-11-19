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Миротворцы на Донбассе и сотрудничество со США. О чем говорил Президент во Франции
11 ноября в столице Франции был открыт «Парижский форум ради мира» – новое ежегодное мероприятие для решения глобальных проблем при поддержке международного сообщества. По приглашению инициатора события, президента страны–хозяйки Эммануэля Макрона, в Париж прибыли лидеры почти 70 стран, среди которых был и Президент Украины Петр Порошенко. Форум начался с памятной церемонии, посвященной 100-й годовщине завершения Первой мировой войны. После нее главы государств провели ряд встреч для обсуждения насущных вопросов безопасности. О чем и с кем разговаривал украинский Президент во время своего визита, узнавал Центр общественного мониторинга и контроля.
На повестке дня – миротворческая миссия на Донбассе
Центральными переговорами с участием Порошенко стала трехсторонняя встреча с главами Германии и Франции. Согласно сообщениям пресс-служб глав государств, они обсуждали прежде всего ситуацию на Востоке Украины. В заявлении Макрона и Меркель по итогам этого разговора речь шла, в частности, о важности осуществления обмена заложниками и освобождении политических пленников до конца года.
«Была отмечена твердая позиция по осуждению «выборов» (на оккупированной Россией территории Донбасса, – ред.) и поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. Четко было отмечено о том, что это грубое нарушение Российской Федерацией взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей», – рассказал Порошенко о переговорах журналистам.
По мнению политических обозревателей, главной темой встречи стало введение миротворцев на оккупированные земли. Так, в октябре украинское правительство обнародовало свое видение пребывания миротворцев с участием ООН на востоке страны. Проект миссии предусмотрел деление на военный, полицейский и гражданский компоненты (военные будут выполнять разведение сил и разоружение, полиция будет заниматься правопорядком, а гражданский компонент обеспечит восстановление социальной политики в регионе). Визит в Париж, отмечают обозреватели, мог стать поводом для представления этой модели союзникам.
Политолог Владимир Фесенко считает, что свой полноценный план по миротворцам на Донбассе имеет и канцлер Германии: «Меркель, возможно, намерена до конца своего срока в должности канцлера достичь заметного прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе. Она хочет уйти из большой политики, имея конкретные результаты – по Минским сделкам и миротворцам». Он убежден, что канцлер не собирается оставлять на полпути рассмотрение проблемы войны на Донбассе, поскольку вложила немало усилий в решение конфликта.
Совместное заявление Макрона и Меркель после встречи с украинским коллегой дало журналистам основания для осторожных выводов относительно продвижения темы миротворцев. Так, в документе говорится о том, что вопрос открытия миссии Организации Объединенных Наций они передали министрам иностранных дел «для осуществления дальнейших политических обменов». Это может означать начало реальной работы союзников Украины над миссией, считают СМИ.
Возобновление работы Комиссии Стратегического партнерства Украина-США
Итогом визита Порошенко во Францию стала договоренность о проведении в Вашингтоне Комиссии Стратегического партнерства Украина–США на уровне министров иностранных дел двух стран. Об этом глава государства говорил лично с американским президентом Дональдом Трампом.
В украинском МИД возлагают большие надежды на работу этого межгосударственного органа, который должен предоставить «реальный политический толчок» сотрудничеству между странами, а не стать «мероприятием ради мероприятия». После визита Порошенко в Париж в рамках Комиссии уже был подписан протокол о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности. По словам главы украинского МИД Павла Климкина, этот межгосударственный орган будет заниматься проблемами безопасности, вопросами верховенства права и экономического блока.
На фоне договоренностей Украины и США в СМИ обращают внимание, что глава Белого дома и президент России Владимир Путин так и не провели переговоры в Париже. По мнению международных обозревателей, решение Кремля признать результаты «выборов» на оккупированном Донбассе стало очередной неутешительной новостью для Запада. Также мировые медиа пишут о том, что во Франции лидеры ЕС вновь заговорили о создании единой европейской армии как противодействия России, в частности: французский президент собрал руководителей стран не только для символической церемонии памяти погибших, но и для напоминания о важности усвоения тяжелых уроков Первой мировой войны.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Украина, США, Донбасс, президент, Франция, сотрудничество, миротворцы
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